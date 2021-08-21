لو كملت 25 سنة.. كيف تحصل على منحة مالية من معاش الوالد؟

بمجرد أن يتم الشاب سن 21 عاما، تصرف وزارة التضامن الاجتماعي منحة قطع المعاش للشباب المستوفيين الشروط، حرصا منها على مساعدة الشاب في بدء حياة جديدة بمبلغ مالي يساعده على إنشاء مشروع خاص به، يحقق له دخل شهري مستقل.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، كيفية الحصول على منحة مالية من معاش الوالد، والتي تسمى منحة قطع المعاش، وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

شروط الحصول على منحة القطع

- يحصل المستحق لمنحة قطع المعاش على تلك المنحة مرة واحده فقط.

- لا تصرف منحة قطع المعاش في حالة انتهاء العجز إلا بعد صدور قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز.

- لا يحق للشاب الحصول على منحة قطع المعاش في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاق تلك المنحة.

- يجب أن يكون الشاب المقدم على منحة من الأشخاص المستحقين لمعاش الوالد.

- لا تصرف منحة قطع المعاش في حالة وفاة الشاب المستفيد أو حصوله على معاش آخر.

الإجراءات المطلوبة للحصول على منحة القطع

- يتوجه صاحب طلب المنحة إلى المنطقة التأمينية التي يتبع لها ملف صاحب المعاش أو الوالد ليقدم الطلب.

- يقدم الشاب الراغب في الحصول على المعاش المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للحصول على منحة قطع المعاش

- يقدم الراغب في الحصول على منحة قطع المعاش إقرارا موقعا من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية، وعدم الحصول على أي مؤهل دراسي.

- يقدم الراغب في الحصول على المنحة المالية إقرارا من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر.

- يقدم الراغب في الحصول على المنحة المالية صورة من بطاقة الرقم القومي للمستحق، كما أنه لابد أن تكون البطاقة سارية.

- يقدم طلب صرف منحة قطع المعاش.

- كما يجب تقديم إقرار موقع من الراغب في الحصول على منحة قطع المعاش بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية.

- تقديم إقرار من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر.

- يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للراغب في الحصول على منحة القطع على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة القطع، والذي يستوفى من هيئة التأمين التابع لها صاحب المعاش، وذلك على النموذج رقم (7).