لو على المعاش.. كيف تحصل على قرض نصف مليون جنيه من بنك مصر؟

في كثير من الاحيان يلجأ العديد من أصحاب المعاشات إلى الاقتراض من الآخرين، لشراء شيء ما، أو إنشاء مشروع، أو إجراء عملية جراحية، وقد يلجأ أصحاب المعاشات لـ«الاستلاف» من البنوك وليس «الاقتراض»، اعتقادًا منهم أنهم بمجرد بلوغهم سن المعاش ليس لهم الحق في الاقتراض من البنوك.

ويقدم بنك مصر لأصحاب المعاشات خدمة القرض الشخصي، والتي تصل قيمته لنصف مليون جنيه، تسهيلًا على أصحاب المعاشات وتمكينهم من الحصول على مبلغ مالي، وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير الشروط والمستندات المطلوبة من أصحاب المعاشات للحصول على قرض نصف المليون من بنك مصر، وفق خدمة عملاء البنك، كالتالي:

مميزات حصول أصحاب المعاشات على قرض نصف المليون من بنك مصر

- يوفر بنك مصر لعملائه أعلى قيمة لأصحاب المعاشات بقرض يصل إلى 500 ألف جنيه.

- يمنح بنك مصر عملاءه من أصحاب المعاشات أطول مدة تقسيط تصل إلى 8 سنوات لصاحب المعاش الأصلي، و7 سنوات للمستفيدين من المعاش.

- يمنح بنك مصر لعملائه أقل سعر عائد من القرض.

- يوفر بنك مصر لعملاءه من أصحاب المعاشات أقل مصاريف إدارية.

- كما يوفر بنك مصر لعملاءه وثيقة تأمين مجانية على الحياة.

- ولكن يشترط بنك مصر وجود ضامن للعميل في حال حصول صاحب المعاش على قرض.

المستندات المطلوبة لحصول أصحاب المعاشات على قرض نصف المليون من بنك مصر

- يقدم الراغب في الحصول على قرض نصف مليون من أصحاب المعاشات طلب الحصول على القرض.

- يقدم الراغب في الحصول على القرض الشخصي صورة من بطاقة الرقم القومي.

- من الضروري أن يقوم صاحب المعاش بتقديم بيان المعاش المعتمد من جهة التحويل.

- يجب أن يقدم صاحب المعاش إيصال مرافق حديث.