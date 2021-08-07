ما هي الجامعات الروسية المعتمدة في مصر 2021؟

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية استعدادها لتنسيق القبول بالجامعات 2021، وانتشرت الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك الإعلانات المروجة لسماسرة الدراسة بالخارج، خاصة سماسرة مكاتب الدراسة بدولة روسيا، ودول الاتحاد السوفيتي «سابقا»، وعدد من الدول الأوربية، ونشرت وزارة التعليم العالي قائمة بالجامعات الخاصة المعترف بها في مصر أبرزها الجامعات الروسية المعتمدة في مصر 2021، مؤكدة على أن الكشف عن القائمة يأتي حماية للطلاب لعدم الوقوع فريسة تحت منعدمي الضمير.

الجامعات الروسية المعتمدة في مصر 2021: واحدة بمدينة بدر

وعن الجامعات الروسية المعتمدة في مصر 2021، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعة المصرية الروسية هي الجامعة الوحيدة الموجودة في مصر وتتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتخضع لقانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية، لافتة إلى أن الجامعة المصرية الروسية تحتوي على 4 كليات، وهي: «طب الفم والأسنان والصيدلة والهندسة والإدراة والتكنولوجيا المهنية».

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن الجامعات الروسية المعتمدة في مصر 2021، لا يوجد أي كيانات أخرى موجودة بخلاف الجامعة المصرية الروسية الموجودة في بدر، مؤكدة على أن التعليم العالي والبحث العلمي يتابع عن كثب جميع نشاطات الكيانات التعليمية المختلفة في مصر من جامعات أهلية ودولية وغيرها، منوهة إلى أن البحث العلمي في مصر يسير بصورة متقدمة وممتازة خاصة في طرح التخصصات العلمية التي تواكب متطلبات العصر الحديث.

وناشدت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلاب الثانوية العامة من مروجي إعلانات الجامعات الروسية المعتمدة في مصر 2021، مؤكدة على أنه يجب على الجميع التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتأكد من جميع الكيانات العلمية المعتمدة داخل مصر وخارجها.