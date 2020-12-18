مصادر: تسيير الرحلات من الكويت لمصر بداية من شهر يناير المقبل

كشفت مصادر بشركة مصر للطيران، أنه من المنتظر أن يبدأ تشغيل الرحلات مابين الكويت ومصر، بداية من شهر يناير المقبل، لافتا إلى أنه يتم حاليا التنسيق لإعادة تشغيل تلك الرحلات.

وأضافت المصادر لـ «الوطن» أن إيهاب جودة، مدير محطة مصر للطيران بالكويت، خاطب فى 3 نوفمبر الماضى، الإدارة العامة للطيران المدنى بدولة الكويت، بشأن إعادة تشغيل الرحلات بين البلدين، والتى توقفت منذ شهر مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن السلطات الكويتية وافقت على إعادة التشغيل بين البلدين، وجارى حاليا استخراج التصاريح والموافقات من سلطة الطيران المدنى المصرية.

وأوضحت المصادر أن الرحلات التي سيتم تسييرها من الكويت إلى القاهرة، ستكون في البداية باتجاه واحد هو «الكويت - القاهرة»، وستكون مخصصة لنقل المصريين العاملين بالكويت إلى مصر مباشرة، بعد أن ظلوا طوال الشهور الماضية يعودون للقاهرة عبر دول أخرى.

وقال «عبدالله فدعوس الراجحي»، مدير إدارة النقل الجوى الكويتية، إن إعادة تشغيل الخط المباشر من دولة الكويت إلى مصر سيكون بواقع 300 راكب في اليوم لكل دولة، موضحا أن الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت طلبت يوم 10 ديسمبر الجارى، من شركة مصر للطيران موافاتها بكتاب خطي من سلطة الطيران المدني المصرية بالسماح للناقلات الجوية المعينة بين الكويت ومصر بإعادة التشغيل مع الالتزام بالتعاليم الصادرة من السلطة المختصة بالكويت.

وفى سياق متصل أعلنت شركة مصر للطيران، أنها ستسير اليوم الجمعة، 68 رحلة جوية إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، بغداد، جدة، الدمام، القصيم، المدينة المنورة، الرياض، عمان، كازابلانكا، تونس، لارناكا، دوالا، لندن، باريس، ميلانو، چنيف، امستردام، كوبنهاجن، ميونخ، روما، نيويورك، أثينا، چوبا، برلين، فرانكفورت، ڤيينا، بودابست، البحرين، نيروبي، أديس أبابا، أربيل، و10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و7 رحلات شحن جوى، موضحة أن جميع تلك الرحلات ستنقل أكثر من 7300 راكب.