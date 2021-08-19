المتحدة للنفط والغاز: حفر بئر الاستكشاف «ASX -1X» فى امتياز أبو سنان

أعلنت الشركة المتحدة للنفط والغاز «UOG»، حفر بئر الاستكشاف «ASX -1X»، في امتياز أبو سنان بالصحراء الغربية، وفقًا لما ذكرت الشركة في بيان صحفي اليوم الخميس.

وتمتلك «UOG نحو22% من حصة العمل في ترخيص الامتياز، الذي تديره شركة كويت إنرجي مصر، بينما أوضح بيان الشركة: أن البئر يقع «ج. 7 كيلومترات» شمال حقل الجهراء وسيتم اختبار عدد من أهداف الخزان المكدس، حيث من المتوقع أن يتم حفرها واختبارها وإكمالها في غضون 54 يومًا.

وتم منح «ASX-1X»، الأولوية لشركة UOG، حيث تم تصنيف ASX المحتمل بدرجة عالية للشركة بين أهداف الاستكشاف في أبو سنان، ومن المتوقع أن يكون آخر بئر في حملة الحفر للشركة لعام 2021.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة UOG، براين لاركين، على إعلان الحفر قائلاً: «هناك إمكانات استكشاف كبيرة في ترخيص أبو سنان، ومن الرائع أن نحفر بئر استكشافية ثانية هذا العام لإطلاق العنان لهذه الإمكانيات».

وأضاف لاركن: «يسعدنا أن بئر استكشاف ASX-1X قد تم رشها ونتطلع إلى إطلاع المساهمين على آخر المستجدات بمجرد وصول البئر إلى الخزانات المستهدفة».

يشار إلى ان قطاع البترول نجح فى تحقيق كشف بترولى بمنطقة أبوسنان بالصحراء الغربية في يونيو 2020، حيث تحقق الكشف بعد حفر البئر السالمية - 5، ووضعها على خريطة الإنتاج بمعدل 4100 برميل زيت خام و18 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

ووفق بيانات سابقة لوزارة البترول والثروة المعدنية فإن الكشف يقع فى طبقة الخريطة الجيولوجية على عمق 14400 قدم.