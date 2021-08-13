رئيس جامعة كفر الشيخ: «الطالب اللي مش موهوب في تخصص وقدم فيه بيضيع وقته»

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة تتلقى رغبات الطلاب الراغبين بالالتحاق بها عن طريق خوض اختبارات القدرات بداية من يوم السبت الماضي، في كليات التربية النوعية والتربية الرياضية والتمريض، موضحًا أن الإقبال كان متوسطا في أول كليتين مقابل إقبال شديد على كلية التمريض.

وأضاف دسوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي: «الأمور تسير في نصابها الطبيعي وملتزمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم دخول الطلاب والطالبات، ومستمرون حتى انتهاء اختبارات القدرات، وللطالب مطلق الحرية في التقديم على أكثر من مجال أو تخصص».

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ، أن اختبار القدرات أمر في منتهى الأهمية ويجعل الطلاب يحققون أحلامهم في الالتحاق بالتخصصات التي يرغبون في تعلمها واستكمال الدراسات الجامعية، موضحًا: «يجب أن يتقدم الطلاب والطالبات في المجال الذي يمتلكون قدرات خاصة فيه، والاختبارات موضوعية ويتم تنظيمها بكل الشفافية.. ولو الطالب معملش كده يبقى بيضيع وقته ووقت الآخرين».

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، منذ قليل، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات بلغ نحو 115 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد.

وأكد عطا، أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب من أجل إجراء اختبارات القدرات، حتى يوم الخميس في نهاية هذا الأسبوع، وأن الموقع جرى إتاحته للطلاب على مدار ساعات اليوم بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.