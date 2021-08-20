حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 20-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الجوزاء قدرة كبيرة على التكيّف مع مختلف الأوضاع التي تحيط به والظروف التي يتعرض لها، ومن الصعب أن تتوقع ردود أفعالهم، فضلا عن أنّ لديهم سرعة بديهة وذكاء عالٍ، ودائما يقدم المساعدات للآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في منزل الحظ يساعدك على التقاط الفرص وتنجح في اتخاذ خطوات تصب في مصلحتك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

فينوس في منزل الحب تمنحك إشراقة وتألقا وتساعدك على تعميق صلاتك بمن تحب وتنجح في ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان بيومي فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يونيو.