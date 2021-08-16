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محمود مسلم

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 16-8-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:06 ص | الإثنين 16 أغسطس 2021
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يعرف مولود برج الجوزاء أنّه يفكر في الأمور بشكلٍ جيد في مختلف الأمور، بالإضافة إلى تميزه بالأمور المنطقية والحسابية، ويمتلك مواليد البرج أسلوب غزلي رائع في الحب، إضافة إلى الطريقة الجذابة في التحدث والكلام مع شريك حياته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تقوم بواجبك بدون تذمر ففي ذلك إضافة وفخر لشخصك.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-8-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع شريك حياتك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

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