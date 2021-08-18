حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 19-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الجوزاء أنّه شخصية مترددة وصعب توقعه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في منزل المدخرات يدفعك نحو التخطيط لتحقق مكاسب ونجاحات.. قد تكسب دعما ماليا واليوم مناسب للبيع والشراء والتخطيط.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

فينوس في منزل الحب تمنحك طاقة عاطفية، وتدفعك لتخطط وتفكر في مستقبلك مع من تحب وتهتم بالتفاصيل المؤدية إليه.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل عبدالحليم حافظ ويوافق تاريخ ميلاده 21 يونيو.