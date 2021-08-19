تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الأسبوع 

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأخير في الأسبوع الجاري على تراجع جماعي، تحت وطأة المبيعات الأجنبية، وتكبد رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه.

وهبط مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة بلغت نحو 0.91%، مسجلا مستوى 10808 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجى إكس 50» بما نسبته 0.72% مغلقا تحركاته عند مستوى 2402 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» 0.91%، وأقفل عن عند مستوى 13099 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلي» تراجع بنسبة 0.84% منهيا تعاملاته عند مستوى 4195 نقطة، وكذلك تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوى الأوزان» نحو 0.83% ليغلق عند مستوى 2908 نقطة، كما انخفض مؤشر «إيجى إكس 100 متساوى الأوزان» بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3870 نقطة.

وغلب اتجاه الشراء على تعاملات المصريين، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع خلال جلسة تداول أمس.

استهلت البورصة تعاملاتها هذا الأسبوع على مكاسب جماعية، وسط عمليات شراء من المؤسسات، وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية، والأفراد العرب.

وفي بداية تعاملات اليوم تراجع مؤشر «EGX 30» بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 10904 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «EGX 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2927 نقطة، وهبط مؤشر «EGX 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3897 نقطة.

وهبط مؤشر «EGX 50» بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2419 نقطة، وانخفض مؤشر «EGX 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 13218 نقطة، وزاد مؤشر «EGX 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 4248 نقطة.