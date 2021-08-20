أخبار الطقس اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء

لا زالت البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على كل الأنحاء، ما يؤدي إلى شعور أفضل بدرجة الحرارة، إذ أعلنت هيئة الأرصاد أخبار الطقس اليوم، الجمعة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائلًا للحرارة رطب على السواحل الشمالية، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أخبار الطقس اليوم

ويتوقع الخبراء وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة اليوم، أن تنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري نظرًا لتكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر والتي تتلاشى سريعًا في السابعة صباحًا، كما يتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّ حالته خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيها ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 36 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 33 25

بلطيم 34 26

مطروح 31 25

السلوم 32 24

سيوة 34 22

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 35 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 36 24

نخل 34 19

نويبع 37 28

طابا 35 25

كاترين 32 16

الطور 34 27

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 36 26

بني سويف 36 24

المنيا 37 23

أسيوط 37 23

سوهاج 38 24

قنا 39 26

الأقصر 40 26

أسوان 40 27

إدفو 41 27

أبوسمبل 40 26

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 37 27

أبو رماد 36 28

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 29.