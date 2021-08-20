حظك اليوم برج الأسد الجمعة 20-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بشخصيته القوية، فهو دائما ما يسعى إلى أن يكون في مناصب قيادية، ويساعده على ذلك شخصيته المثابرة، وتستعرض «الوطن» ضمن خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد 20-8-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تدرس جيدا كل خطوة وكل قرار.. لا تغامر وكن مستعدا لإصلاح وتوضيح نقاط غائبة.

حظك اليوم برج الأسد 20-8-2021

على الصعيد العاطفيإذا كنت متزوجا لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جنيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.