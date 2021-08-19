توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الملك سلمان ومؤسسة مصر الخير

وقعت جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، مذكرة تفاهم مع مؤسسة «مصر الخير»، لتنفيذ مجموعة من الأنشطة و الفعاليات على نطاق واسع، وقال الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إن مذكرة التفاهم مع مؤسسة مصر الخير التي جرى توقيعها جاءت في إطار المشاركة المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس الجامعة في تصريح له اليوم، الخميس، أن التعاون بين مصر الخير وجامعة الملك سلمان الدولية، يشمل مجال المنح الدراسية، ومجال النشر العلمي والأكاديمي للموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والزراعة الصحراوية، والصناعات التكنولوجية، والسياحة والضيافة والفنون والتصميم، والتعاون فى مجال القروض التعليمية.

إتاحة الفرصة لطلاب الجامعة للمشاركة في الأعمال التطوعية

وتابع: «هذا بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لطلاب الجامعة للمشاركة في الأعمال التطوعية، وأعمال الخدمات المجتمعية التي تنفذها مؤسسة "مصر الخير" طوال العام، مع التعاون في تدريب الشباب».

وهنأ رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، طلاب الثانوية العامة علي نجاحهم، لافتًا إلى أنه يمكن للطلاب الانضمام للجامعة عن طريق نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الأهلية 2021-2022 ، و الذي يمكن الطلاب من تقديم طلب للالتحاق من خلال الموقع الإلكترونى: https://admission.egypt-hub.edu.eg/

ويطبق هذا النظام على الطلاب الحاصلين على الشهادات المصرية «الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية».

وأوضح أن نظام القبول بالجامعات الأهلية يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني «70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25٪ الاختبار المعرفي وفقًا لكل قطاع + 5٪ لاختبار التفكير النقدي».

شروط الالتحاق بالجامعة

ويشترط للالتحاق بالجامعة اجتياز الطالب لاختبارات القبول الإلكترونية الموحدة، ويتم تحديد مواعيد إنعقاد اختبارات القبول الإلكترونية بالجامعة تبعاً لما يعلن على الرابط: http://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/admission.aspx، فضلا عن إرسال بريد إلكتروني للطالب خاص بموعد ومكان إجراء امتحان التفكير النقدي يحتوى على اسم المستخدم وكلمة السر.

وأوضح أنه يتم إرسال بريد إلكتروني أخر للطالب خاص بموعد ومكان إجراء الاختبار المعرفي، وتُعقد الاختبارات بمراكز الاختبارات الإلكترونية الحديثة التي أنشأتها الوزارة في الجامعات المصرية، ويتم توجيه الطالب للمركز الأقرب لسكنه المدرج على منصة التسجيل و يمكن إجراء الاختبارات أونلاين للطلاب المقيمين خارج جمهورية مصر العربية بعد تقديم الطالب ما يثبت أنه خارج البلاد في جميع فترات إجراء الاختبارات «أختام الدخول والخروج بجواز سفرهم ، شهادة تحركات».

اختبارات القبول

وقال إن اختبارات القبول تنقسم إلى جزئيين رئيسيين:

الاختبار الأول: يخصص للطالب حسب نوعية المجال الذي يتقدم له، حيث يتم إجراء اختبار معرفي إلكتروني مُخصص لكل طالب؛ لقياس قدراته المعرفية في المواد الدراسية التي درسها خلال مراحله الدراسية السابقة والمُتعلقة بالبرنامج الدراسي المُتقدم له، فمثلًا يُركز اختبار قبول الطلاب المُتقدمين لمجالات الهندسة والحوسبة والذكاء الاصطناعي على المعارف الرياضية والفيزيائية، بينما يُركز اختبار الطلاب المُتقدمين لبرامج الطب والصيدلة وما يماثلها على المعارف البيولوجية والكيميائية.

الاختبار الثاني: يتكون من عدة اختبارات دولية تهدف إلى قياس المهارات العقلية والتفكير النقدي للطالب، حيث يقوم الاختبار بقياس مهارات حل المشاكل وتحليلها ومهارات الإبداع والتفسير والتقييم، وبناء العلاقات السببية، وفى حالة وجود اي استفسارات عن التسجيل أو عن امتحانات القبول يتم التواصل من خلال البريد الإلكتروني للدعم الفني admission@ksiu.edu.eg

القواعد الواجب إتباعها قبل إنشاء حساب على موقع التقديم للجامعات الأهلية

١- التسجيل باستخدام جهاز حاسب آلي وعدم استخدام التليفون المحمول لضمان نجاح عملية التسجيل.

٢- أن يكون البريد الإلكتروني للطالب مفعل وصالح للاستخدام قبل البدء في خطوات التسجيل، حيث أنه هو الوسيلة الأساسية للتواصل مع الطالب.

٣- يفضل استخدام google أو Microsoft edge

٤- لا يمكن تكرار أي من البريد الإلكتروني أو الرقم القومي الخاص بالطالب في بيانات التسجيل حيث أنها بيانات مميزة لكل طالب.

٥- يتم إدخال جميع الأرقام بعد تحويل لوحة المفاتيح للكتابة باللغة الإنجليزية.

٦- الطالب مسئول مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات المسجلة.

٧- تأكد من كتابة الاسم والرقم القومي كما هو وارد بشهادة الميلاد.

٨- يجب الاحتفاظ بكلمة السر وعدم إفشائها لأي شخص حتى لا يتم تعديل بياناتك دون علمك.

٩- يمكن للطالب تعديل الترتيب والإضافة والحذف بكل سهولة من خلال الأسهم الموجودة بجانب كل رغبة، ويمكن للطالب أيضا التعديل في البرامج المختارة من قبل طالما لم يضغط الطالب على إتمام التسجيل والموافقة على رسالة التحذير التى تظهر للطالب، مع العلم أنه يحق للطالب التسجيل حتى 20 رغبة، وتكون كل رغبة محددة باسم الجامعة ثم القطاع ثم البرنامج.

١٠- فى حالة عدم رفع جميع مستندات الطالب على الموقع بعد الانتهاء من التسجيل والدفع يمكن للطالب تسليم جميع المستندات فــى لجنة الاختبار المحددة له.

١١- يمكن للطالب معرفة نتيجة ترشيحه والإرشادات والتعليمات اللازمة لاستكمال قيده بالجامعة التي رشح لها بالدخول بالحساب الخاص بالطالب على موقع تسجيل الرغبات الموحد https://admission.egypt-hub.edu.eg

١٢- يمكن للطالب التقدم لأكثر من رغبة تقع في أكثر من قطاع ومن ثم يجرى للطالب أكثر من اختبار معرفى وفقًا للقطاعات المتقدم لها.

١٣- فى حالة لم يستوف الطالب الحد الأدنى المطلوب للقبول بالجامعات الأهلية سيتم إبلاغ الطالب برفض ترشيحه في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أنه بعد ظهور النتيجة النهائية لترشيح الطالب لجامعة الملك سلمان الدولية يتم مراجعة أوراق الطالب من خلال إدارة شئون التعليم والطلاب بالجامعة لفحصها وإتمام إجراءات قبول كل طالب على الرغبة التي اختارها، وفي حالة مخالفة أوراق الطالب للشروط المعلنة، يلغى ترشيح الطالب، ويكون هناك مكان شاغر في البرنامج المرشح عليه، وتقدم الجامعة خدمة الإرشاد الأكاديمي المبكر، وذلك من خلال لقاء مع كل طالب يتم قبوله، ويطلب من الطالب تسديد 25% من قيمة المصروفات الدراسية للبرنامج المرشح له، ويجرى الكشف الطبي في إحدى المستشفيات والمراكز التي يعلن عنها.

وأشار إلى أن الطالب يقوم باستخراج كارنيه الجامعة، ويصبح طالبًا ملتحقًا بها، كما يقوم الطالب بسداد باقي مصروفات الفصل الدراسي الأول قبل بدء الدراسة بأسبوعين على الأقل ليكون تسجيله قائمًا.