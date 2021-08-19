محمد حماقي يطلق أحدث أغانيه «تك» عبر يوتيوب والمنصات السمعية

طرح النجم محمد حماقي أغنية جديدة بعنوان «تك»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب والمنصات السمعية، من كلمات أميرطعيمة، وألحان عمرو مصطفى، والتي تعد ثالث سينجل له، في إطار الحملة التشويقية للألبوم «يا فاتني» المنتظر إصداره قريبًا.

أغنية «تك» ستكون آخر سينجل يجرى إصدارها، قبل الإصدار الذي طال انتظاره لألبوم «يا فاتني»، والألبوم من إنتاج «KI Records»، و هو جزء من التعاون المشترك بين الميجا ستار محمد حماقي وشركة سونى ميوزيك «تاك» الآن على جميع المنصات السمعية.

أغنية «تك» من إنتاج حماقي ريكوردز

بدأ «حماقي» الغناء في سن مبكرة للغاية خلال الحفلات والفعاليات المدرسية السنوية، إذ قاده حبه وشغفه للموسيقى إلى التخرج من كلية التربية الموسيقية، و كان دائمًا يتميز بالإنسانية و هو حاليًا سفير لحملة «عالم خالٍ من التهاب الكبد فيروس C»، بدعم من Tour N Cure.

حاز «حماقي» العديد من من الإنجازات منها الفوز بجائزة MTV لـ «حاجة مش طبيعية»، من خلال كونه مدربًا استثنائيًا في كل من «The Voice» و«The Voice Kids»، بالإضافة إلى النجاحات التالية: «أفضل مطرب عربي لعام 2016 من Murex D'or، أفضل فنان في الشرق الأوسط عام 2016 من مهرجان BAMA "Big Apple Music Awards، الجائزة البلاتينية من شركة EMI لتحقيق أعلى مبيعات في الشرق الأوسط عام 2006 لألبوم خلص الكلام».