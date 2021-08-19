محاولة فرار لاعب منتخب أفغانستان تنتهي بوفاته: سقط من الطائرة

في الوقت الذي كان العالم يتابع بحزن مشاهد تشبث بعض الأفغان بالطائرات العسكرية الأمريكية، بحثا عن فرص للخروج من أفغانستان، عقب سيطرة طالبان عليها، ليسقطوا منها بعد دقائق معدودة قتلى من جراء الارتطام بالأرض، كان نجم كرة القدم الأفغاني زكي أنواري، واحدا من أولئك الذين فقدوا حياتهم في تلك المحاولات الفاشلة.

الخبر السابق، أكدته المديرية العامة للتربية البدنية والرياضة في أفغانستان، التي أعلنت أن أحد الأشخاص الذين سقطوا بشكل مأساوي من طائرة عسكرية أميركية غادرت كابل، كان لاعب كرة قدم أفغاني شاب، وذلك حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية».

وفاة لاعب الكرة زكي أنواري بعد سقوطه من الطائرة

وبحسب صفحة المنتخب الأفغاني لكرة القدم، توفي اللاعب الشاب زكي أنواري، الإثنين الماضي، بعد سقوطه من طائرة عسكرية أمريكية.

وكان أنواري واحدا من آلاف الأفغان الذين تدفقوا لمطار حامد كرزاي الدولي، الإثنين الماضي، بعد يوم من استيلاء طالبان على العاصمة الأفغانية، آملين بالصعود على متن طائرة خارج البلاد.

الارتطام الرهيب على الأرض يودي بحياة أنواري

وكانت مقاطع فيديو، وثقت تساقط أشخاص من الطائرة، قُتل بعضهم في المطار، جراء الارتطام الرهيب على الأرض، وكان من بين هؤلاء، اللاعب أنواري.

وتدافع الآلاف إلى مطار العاصمة الأفغانية، كابل، بحثا عن رحلة تقودهم خارج أفغانستان، وسط فوضى عارمة اجتاحت المطار، ودفعت القوات الأمريكية المسيطرة عليه لإعلان تعليق السفر فيه لعدة ساعات لحين إعادة النظام والهدوء به.

وكانت حركة طالبان قد حققت تقدما عسكريا كبيرا وسريعا بالتزامن مع بدء انسحاب القوات الأمريكية والقوات الحليفة لها من أفغانستان، وهو التقدم الذي انتهى بهروب الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني خارج البلاد، وسيطرة الحركة على العاصمة كابل، وسط مخاوف آلاف الأفغان.