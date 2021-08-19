مدير «مشروع مشتقات البلازما»: نتأكد أولا من خلو المتبرع من أي أمراض

قال الدكتور محمود حنفي، مدير وحدة التبرع بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، إن المبادرة الرئاسية للتبرع بالبلازما، هي مشروع قومي أطلقته رئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن رحلة المتبرع تبدأ بدخول المركز، حيث يستقبله فرد مختص يقوم بتسجيل بياناته الشخصية على النظام المعمول به بوزارة الصحة، «بنطمن على صحة المتبرع كليا للتأكد من خلوه من الأمراض».

حنفي: «مدة التبرع بالبلازما تبدأ من 45 دقيقة وحتى ساعة ونصف»

وأضاف «حنفي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، على فضائية «DMC»، أنه وفي أعقاب ذلك يتم إجراء فحص طبي كامل على المتبرعين وقياس نسب الهيموجلوبين بالدم، ويتم سحب عينات كل 4 أشهر للاطمئنان على خلو جسده من الأمراض، و«في حال اجتياز المتبرع تلك المرحلة، بيدخل مرحلة التبرع بالبلازما، وبيقعد فترة تتراوح من 45 دقيقة لساعة ونصف، وخلال الفترة بنطمن عليه».

حنفي: «بتحصل حجات بسيطة للمتبرعين أثناء التبرع.. مش حجات كبيرة»

وأوضح أن سحب البلازما من المتبرعين يتم وفق آلية فنية يُجرى العمل بها وبمواصفات وجودة معينه، حتى يتسنى للأطباء استخدام تلك البلازما في إنتاج الأدوية والتدخل في عمليات التصنع مع الجهات المعنية، «لازم يكون ليها شكل ونظام معين، وبتحصل حجات بسيطة للمتبرعين أثناء التبرع ومش بتكون حجات كبيرة».

ولفت حنفي، إلى أن الجهاز الخاص بالوزارة والمتواجد في 6 أماكن يتم فيها استقبال المتبرعين ببلازما الدم، ويقوم بفصل البلازما من الدم بدون أي أعراض جانبية، «لحظة خروج الدم دفعة واحدة من الجسم بتسبب في مشكلة، ولكن الجهاز ده بيتم من خلاله فصل البلازما عن الدم بدون أعراض جانبية».

وأكد أنه وبالنسبة للمتبرع بالدم فقبيل تبرعه بالبلازما، يجب عليه مرور 3 أشهر قبل القيام بذلك، إلا أنه وبالنسبة للمتبرعين بالبلازما فيجوز أن يقوموا بالتبرع مرة أخرى بعد أسبوعين فقط من التبرع الأول.

وتابع: «فيه ناس كتير متعرفش يعني إيه مشتقات بلازما أو الأدوية اللي بيتم إنتاجها بيها، ومن الأدوية اللي بتتصنع من مشتقات البلازما الألبومين الخاص بمرضي الكبد والكلى وأدوية الحروق».