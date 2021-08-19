بـ«ترينج وكاب».. رئيس جامعة الأزهر يشارك باليوم التطوعي «في حب مصر»

شارك الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، بـ«الكاب والترينج» في يوم العمل التطوعي، الذي نظمته كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر، تحت عنوان «في حب مصر»، استعدادا للدخول في مسابقة جامعة خضراء، التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة جميع الجامعات المصرية، حسب تصريحات الدكتور سمير حافظ عميد كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر.

عميد زراعة الأزهر: تحقيقا لرؤية مصر 2030

وأشار حافظ، في بيان منذ قليل، إلى أن هذا النشاط، يقام في حب مصرنا الحبيبة، وأزهرنا الشريف، لافتا إلى أننا في مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، نحرص على أن نكون فاعلين في المجتمع الذي نعيش فيه، ونسهم في بنائه تحقيقا لرؤية مصر 2030، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

نشارك في بناء الوطن بالصفوف الأولى

وأوضح عميد كلية الهندسة الزراعية بحامعة الأزهر، أن تجسيد قيم العطاء والانتماء للوطن، كان من خلال وجود وتفاعل الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، معنا في مقدمة الصفوف التي تسهم في بناء الوطن، حيث كان داعما ومؤزرا لنا في هذا النشاط، الذي ينعكس بدوره على جامعة الأزهر ويجعلها في مقدمة الجامعات الخضراء والصديقة للبيئة، إضافة إلى وجود ومشاركة الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، الذي شارك معنا مشاركة فاعلة من خلال قيامه بغرس بعض الأشجار بنفسه.

جاء ذلك بحضور الدكتورة خلود حسام عميدة كلية التجارة بنات، والدكتورة هناء العبيسي وكيل كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر.

وفي ختام النشاط، وجه الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة الشكر لكلية الهندسة الزراعية بحامعة الأزهر على هذا النشاط الاجتماعي الكبير الذي تحرص عليه.

جدير بالذكر، أن رئيس الجامعة منذ أيام قليلة، كان شارك طلاب كلية الهندسة الزراعية بحامعة الأزهر، مشاركة مشاريع التخرج الخاص بهم، وأثنى عليها خيرا، خاصة أنها مشاريع جديدة تسهم في بناء الوطن والارتقاء به، وتتصدي هذه المشاريع، للعديد من التحديات في مجالات الصناعة والزراعة، ما تعكس أهمية طرح هذه المشاريع، في تحقيق نهضة تنموية تعود على الوطن والمواطن بكل الخير.