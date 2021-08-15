تنشغل أذهان الطلاب وأولياء الأمور حاليا، بتوقعات تنسيق كليات جامعة الأزهر بنين أدبي وعلمي 2021، وذلك بعدما أعلنت جامعة الأزهر، نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 خلال الساعات الماضية.

تنسيق كليات جامعة الأزهر بنين أدبي وعلمي

وعن توقعات تنسيق كليات جامعة الأزهر بنين أدبي وعلمي 2021، أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف اليوم عبر مؤتمر صحفي في مشيخة الأزهر الشريف، نسبة نجاح الثانوية الأزهرية والتي جاءت في شعبة العلوم الإسلامية وبلغت 100%، والقسم العلمي 61.65%، والقسم الأدبي 46.50%، لتبلغ النسبة العامة 51.25%.

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية أدبي وعلمي بنين 2021 جامعة الأزهر

وبشأن توقعات تنسيق كليات جامعة الأزهر بنين أدبي وعلمي 2021، يستطيع الطلاب وأولياء الأمور توقع الكلية التي تتناسب مع المجموع الكلي الحاصل عليه الطالب، من خلال تنسيق العام الماضي الذي أقرته جامعات الأزهر الشريف.

كليات بنين أدبي جامعة الأزهر

وعن توقعات تنسيق كليات جامعة الأزهر بنين أدبي 2021، حددت كلية اللغات والترجمة قسم اللغة الألمانية العام الماضي، مجموعا يتخطى 94% للراغبين بالدراسة بها، ولمعرفة تنسيق باقي كليات الأزهر للقسم الأدبي اضغط هنا.

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وحددت كلية الطب بجامعة الأزهر العام الماضي، مجموعا يتخطى 97% للراغبين بالدراسة بها، ولمعرفة باقي الكليات اضغط هنا.

أوائل الثانوية الأزهرية 2021

وفي وقت سابق، نشر الأزهر الشريف أسماء وصور أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2021، والتي بيّنت أنّ 5 طلاب بالقسم العلمي حصلوا على نسبة 100% من المجموع الكلي، وهم كما يلي:

- أحمد محمد جمال سليمان، من معهد ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

- أمير محمد فهمي عمارة، الطالب بمعهد دكتور طلعت السيد النموذجي التابع لمحافظة القاهرة.

- محمد تامر المرزوقي حسين، من معهد طلخا، بمحافظة الدقهلية.

- محمد محمد حسن علي، المسجل بمعهد الحاج محمد عبد الوهاب النموذجي التابع لمحافظة الشرقية.

- محمود السيد محمود عبدالفتاح، بمعهد أنشاص الرمل بمحافظة الشرقية.