محافظ المنيا يتابع تلقي الموظفين بالديوان العام لقاح فيروس كورونا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، تلقي الموظفين العاملين بالديوان العام للمحافظة لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تواجد فريق طبي متكامل لتطعيم كافة العاملين بالديوان العام، حيث سيستمر عمل الفريق الطبي حتى الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالديوان العام، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتطعيم كافة العاملين بالقطاعات الحكومية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير بمتابعة تنظيم عملية تقديم التطعيمات للفئات المستهدفة خلال هذه الفترة، والتأكيد على ضرورة تلقي الجميع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع تنسيق الجهود مع مديريات الصحة لتحديد الصورة التي سيتم عليها والنظام المتبع والمراكز المجهزة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره للفرق الطبية، لجهدهم المستمر وعملهم المخلص في مواجهة هذا الوباء، ووجه باستمرار عمل الفريق الطبي حتى يتم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالديوان العام والعمل على تنظيم العمل من خلال الانتهاء من كل إدارة على حدة ، مشيرا إلى أنه يتابع عملية تلقي اللقاح بصفة دورية ومستمرة حتى يتم الانتهاء من تطعيم كافة الفئات المستهدفة.

يذكر أنه تم زيادة مراكز تلقي لقاح فيروس كورنا الخاص بالمسافرين، الي 6 مراكز بجميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى مراكز تلقي اللقاح الثابتة وعددها 17 مركزا وهي مخصصة لجميع المواطنين وكذلك 40 فريقا طبيا متحركا.