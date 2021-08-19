خطوات الطعن على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 إلكترونيا

يسعى بعض طلاب الصف الثالث الثانوي الإزهري، من الذين يتشككون في دقة نتائجهم، إلى الطعن على نتائج الثانوية الأزهرية 2021 بعد الإعلان عن بدء تلقي الطعون، بداية من الثلاثاء الماضي الموافق 17 أغسطس ولمدة شهر على أن تنتهي 17 سبتمبر المقبل.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» كيفية الطعن على نتائج الثانوية الأزهرية 2021 ، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

تفاصيل الطعن على نتائج الثانوية الأزهرية 2021

في البداية ووفقا لقطاع المعاهد الأزهرية، يتم التوجه إلى المناطق التابعين لها البالغ عددها 198 منطقة على مستوى الجمهورية.

تستقبل المناطق الأزهرية الطلاب المتقدمين بالطعون من الثامنة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا.

يحق لأي طالب التظلم في أي عدد من المواد التي يريدها.

خطوات تقديم الطعن على نتائج الثانوية الأزهرية 2021

وعن خطوات تقديم الطعن على نتائج الثانوية الأزهرية 2021 فإن هناك جزء يستوجب الذهاب للمنطقة الأزهرية التابع لها الطالب، والجزء الآخر يتم إلكترونيا، على النحو التالي:

أولا يتوجه الطالب الراغب في تقديم الطعن، للمنطقة الأزهرية التابع لها.

داخل الإدارة يتم تسجيل الاسم وحجز عدد المواد التي يريد تقديم الطعون عليها.

في الخطوة الثالثة يتم سداد رسوم بمقدار 100 جنيه عن كل مادة، على أن يتسلم الطالب الإيصال الذي يفيد بسداد الرسوم مرفقًا به تأكيد التسجيل.

وفي الخطوة الرابعة يأتي دور التسجيل الإلكتروني، حيث يسجل الطالب مرة أخرى عبر منظومة الطعون الإلكترونية من خلال بوابة الأزهر، ويحدد اليوم الذي يحق للطالب الاطلاع على ورقة الإجابة الخاصة بها.

خامسا يتوجه الطالب لإدارة لجنة التظلمات للرؤية ومعه بطاقة الرقم القومي، أو استمارة النجاح.

سادسا تأتي مرحلة فحص الورقة وفيها يسمح للطالب فقط بتدوين ملاحظاته على مرفق بورقة الإجابة، ثم يتم بعد ذلك تسليمها للإدارة التعليمية لفحصها.

يذكر أنه وفقا لقطاع المعاهد الأزهرية، فإن نتيجة الطعن أو التظلم تظهر خلال 15 يومًا من تاريخ الاطلاع على ورقة الإجابة.