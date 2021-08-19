علاج لملايين المرضى.. الإقليمي للتبرع بالبلازما: المصريون بيحبوا الخير

تواصل وزارة الصحة والسكان، استقبال المتبرعين بالبلازما، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصنيع لمشتقات البلازما.

والتقت قناة extra news، مع عدد من الأطباء الذين يشرفوا على عمليات التبرع، بينهم الدكتور أمل فتوح، مدير المركز الإقليمي لنقل الدم والتبرع بالبلازما.

شروط التبرع بالبلازما

وحول الشروط الواجب توفرها في كل متبرع، حتى يسمح له بالتبرع بالبلازما، أوضحت الدكتورة أمل فتوح، مدير المركز الاقليمي لنقل الدم والتبرع بالبلازما، أن شروط التبرع بالبلازما، تتمثل في أن يكون المتبرع عمره بين 18 وحتى 60 عاما، وألا يقل وزنه عن 50 كيلو جرام، كما أن يكون لا يعاني من أي أمراض مزمنة.

وأضافت «أمل» خلال لقائها مع مراسلة قناة extra news، اليوم الخميس، أنه يشترط أيضا ألا يكون المتبرع، تبرع بالدم خلال الـ3 شهور الأخيرة، كما ألا يكون تعرض لأي تدخل جراحي أو علاج أسنان قبل 3 شهور، وألا يكون يتناول أي أدوية تمنع التبرع.

وأكدت مدير المركز الاقليمي لنقل الدم والتبرع بالبلازما، أن عملية التبرع باللازمة أمنة للغاية ولا تسبب أي مضاعفات للمتبرع، مؤكدا أن كل مراكز التبرع ملتزمة بشكل كامل بكل إجراءات منع العدوي، كما أن هناك بالتزام بالتباعد الاجتماعي.

دول كثيرة لم تنجح بهذا المشروع لعدم توافر العنصر البشري

وأشارت إلى أنه المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط بأكمله وفي قارة افريقيا، موضحة أن هناك دول كثيرة حاولت أن تقوم بنفس المشروع لكنها لم تتمكن من فعل ذلك رغم امتلاكها لكل الامكانيات والاجهزة اللازمة لذلك، كونها لا تمتلك العامل البشري الكافي لنجاح هذا المشروع من المتبرعين.

واستطردت: «أما في مصر الكثافة السكانية عالية، والمصريين كلهم بيحبوا يعملوا الخير».

البلازما تعالج الكثير من الأمراض

وكشفت «أمل»، أن هناك الكثير من الحالات المرضية التي تعالج بالبلازما، ومن بينها الحالات التي تعاني من سيولة في الدم، بالإضافة إلى حالات الحروق ومرضى الكبد وغيرهم.