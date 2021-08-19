المجمعة المصرية: «الملاكي الأوروبي» تستحوذ على 32% من حجم عدد السيارات

كشف التقرير الأخير للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات، الصادر عن مؤسسة الأهرام، في شهر يوليو الماضي عن مفاجأة من العيار الثقيل إذ أكد أن عدد السيارات الملاكي الأوروبية وعددها 15 ماركة و 6364 سيارة، استحوذت على 32% من حجم عدد السيارات.

وأوضح التقرير، أن السيارات الصينية وعددها 8 ماركات 5257 سيارات استحوذت على 27% من حجم عدد السيارات، وتأتي فى المرتبة الثانية، وفى المرتبة الثالثة السيارات اليابانية وعددها 6 ماركات 4476 سيارة، و استحوذت على 23% من حجم عدد السيارات.

السيارات الكورية تحتل المرتبة الرابعة والأمريكية في الخامسة

وأشار التقرير إلى أن السيارات الكورية وعددها 3 ماركات 3352 سيارة استحوذت على 17% من حجم عدد السيارات، وجاءت فى المرتبة الرابعة، وفى المرتبة الخامسة السيارات الأمريكية وعددها 3 ماركات 245 سيارة استحوذت على 1% من حجم عدد السيارات.

يذكر أن شهر يوليو شهد تأمينًا إجباريًا 20083 سيارة من بينها 112 سيارة من طراز 2019 و180 سيارة من طراز 2020 و15581 سيارة من طراز 2021 و 4210 سيارة من طراز 2022 وهذه السيارات جرى ترخيصها.

استراتيجية لبناء الدولة الحديثة في مختلف القطاعات

وفي سياق آخر، قال إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، إنه منذ عامين جرى التفكير بشكل راقٍ يتماشى مع التطور الحاصل وفقًا لخريطة استراتيجية لبناء الدولة الحديثة، والتي بدأت منذ سنوات في مختلف القطاعات والمجالات، لذا جرى الاتفاق من قبل شركات التأمين في السوق بقيادة الهيئة المصرية للرقابة المالية، كما جرى عمل بيان يجمع جميع الشركات، وجرى إنشاء المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، كيان يدير منظومة التأمين الإجباري عن جميع شركات التأمين في مصر، مهمتها ليست فقط لتسهيل استخراج وثيقة تأمين وترخيص المركبة بالمرور، ولكن تسهيل إجراءات التعويض، والتعامل مع الحوادث وصرف التعويضات لأهالي المصابين والمتوفين.