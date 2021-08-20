عناوين مراكز التبرع بالبلازما في 5 محافظات بعد إطلاق حملة «شباب الجمهورية»

أطلق اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة للتبرع بالبلازما، تحت شعار «العلاج جواك»، بمشاركة عدد كبير من الشباب من أعضاء الاتحاد.

وكشف اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن انطلاق الحملة، أمس الخميس، في عدد من مراكز تجميع البلازما بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والغربية، والمنيا.

اتحاد شباب الجمهورية الجديدة يطلق حملة «العلاج جواك ..انزل.. اتبرع»

ووجه أعضاء اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، الدعوة للمواطنين والأشخاص في محافظات الجمهورية كافة، للمشاركة في الحملة تحت شعار «العلاج جواك.. ‎انزل.. اتبرع.. وساعد فى شفاء أهالينا من الأمراض الخطيرة».

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز عناوين وأماكن التبرع بالبلازما في بعض المحافظات، والتي أطلقها أعضاء اتحاد شباب الجمهورية الجديدة.

عناوين وأماكن التبرع بالبلازما في بعض محافظات الجمهورية

عناوين مراكز التبرع بالبلازما في محافظة القاهرة

المركز الإقليمي لنقل الدم بالعباسية: 15 شارع السكة البيضاء أمام مصلحة الجوازات والهجرة بالعباسية.

المركز الإقليمي لنقل الدم بدار السلام: يقع بـ987 شارع كورنيش النيل بجوار مستشفى أورام دار السلام، بجوار كوبري الملك الصالح.

عناوين مراكز التبرع بالبلازما في محافظة الجيزة

مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما: 51 شارع وزارة الزراعة بالعجوزة.

عناوين مراكز التبرع بالبلازما ونقل الدم بمحافظة الإسكندرية

المركز الإقليمي بالإسكندرية: مدينة عبدالقادر أبو عقادة، داخل مرفق إسعاف الاسكندرية أمام الاستاد.

عناوين التبرع بالبلازما في محافظة الغربية

المركز الإقليمي بطنطا: شارع حافظ وهبي، خلف الأبنية التعليمية، أمام مصنع الكاوتش.

عنوان التبرع بالبلازما ونقل الدم بمحافظة المنيا

المركز الإقليمي بالمنيا - كورنيش النيل - بجوار مركز أورام المنيا.