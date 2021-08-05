ماهي فوائد التبرع بالبلازما؟.. مدير المركز الأقليمي للدم بالمنيا يجيب
كتب:
اسلام فهمي
08:46 ص | الخميس 05 أغسطس 2021
مركز تجميع البلازما بالمنيا
التبرع ببلازما الدم له فوائد كبيرة لصحة الإنسان ولتجديد حيويته ونشاطه إضافة لجوانب إنسانية كثيرة يأتي في مقدمتها إنقاذ حياة المرضي وحالات الطوارئ والحوادث المتنوعة التي تحتاج لسرعة نقل الدم، هذا ما قاله الدكتور أحمد أبو القاسم، مدير المركز الإقليمي للدم بمحافظة المنيا.
وأكد أبو القاسم، أن التبرع بالبلازما له فوائد عديدة للمتبرع أهمها تنشيط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسؤولة عن تجديد بروتينات البلازما، بالإضافة إلى إجراء فحص دوري بالمجان للمتبرع، يشمل جميع الأمراض والفيروسات، للاطمئنان على صحته، مؤكداً أن المتبرع لا يتحمل أية أعباء مادية فجميع تلك الفحوصات تتم بالمجان.
وناشد الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا المواطنين، فوق سن 18 عاماً، بالتوجه لبنك الدم، والمشاركة الفعالة في المشروع القومي للتبرع بالبلازما، كمتبرعين دائمين بالبلازما دوريا كل أسبوعين، وفقاً لإرشادات وزارة الصحة، مؤكداً أن التبرع بالبلازما، يعد من أهم وأرقى المشاركات المجتمعية والإنسانية، لتوفير الأدوية المشتقة من البلازما، لإنقاذ حياة المرضى.
وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعلن في وقت سابق عن بدء فعاليات المشروع القومي، لتجميع البلازما، بالمركز الإقليمي للدم بالمنيا، والذي يعتبر الأول علي شمال الصعيد ضمن 6 مراكز تم اختيارهم لتجميع البلازما على مستوي الجمهورية، بطاقة 14 جهاز لفصل وتجميع البلازما، والذي سيساعد في إنقاذ العديد من حياة المرضي.
وأكد المحافظ أن المشروع القومي لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها، يأتي ضمن الإنجازات والتكليفات الرئاسية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتمامًا كبيرًا لخدمة المنظومة الطبية، بهدف امتلاك مصر القدرة على الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي الذي يرتبط بشكل مباشر بصحة وسلامة المواطنين.
وتشهد منظومة الصحة بالمنيا اهتماما كبيرا وغير مسبوق منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، حيث جري تطوير وإحلال وتجديد عدد من المستشفيات المركزية ورفع كفاءة الوحدات الصحية بمختلف مراكز المحافظة، إضافة إلي اطلاق قوافل طبية وعلاجية مجانية تستهدف القري الاكثير احتياجا بمعدل قافلتين في الأسبوع الواحد ضمن مبادرة «حياة كريمة».
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