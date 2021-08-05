ماهي فوائد التبرع بالبلازما؟.. مدير المركز الأقليمي للدم بالمنيا يجيب

التبرع ببلازما الدم له فوائد كبيرة لصحة الإنسان ولتجديد حيويته ونشاطه إضافة لجوانب إنسانية كثيرة يأتي في مقدمتها إنقاذ حياة المرضي وحالات الطوارئ والحوادث المتنوعة التي تحتاج لسرعة نقل الدم، هذا ما قاله الدكتور أحمد أبو القاسم، مدير المركز الإقليمي للدم بمحافظة المنيا.

وأكد أبو القاسم، أن التبرع بالبلازما له فوائد عديدة للمتبرع أهمها تنشيط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسؤولة عن تجديد بروتينات البلازما، بالإضافة إلى إجراء فحص دوري بالمجان للمتبرع، يشمل جميع الأمراض والفيروسات، للاطمئنان على صحته، مؤكداً أن المتبرع لا يتحمل أية أعباء مادية فجميع تلك الفحوصات تتم بالمجان.

وناشد الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا المواطنين، فوق سن 18 عاماً، بالتوجه لبنك الدم، والمشاركة الفعالة في المشروع القومي للتبرع بالبلازما، كمتبرعين دائمين بالبلازما دوريا كل أسبوعين، وفقاً لإرشادات وزارة الصحة، مؤكداً أن التبرع بالبلازما، يعد من أهم وأرقى المشاركات المجتمعية والإنسانية، لتوفير الأدوية المشتقة من البلازما، لإنقاذ حياة المرضى.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعلن في وقت سابق عن بدء فعاليات المشروع القومي، لتجميع البلازما، بالمركز الإقليمي للدم بالمنيا، والذي يعتبر الأول علي شمال الصعيد ضمن 6 مراكز تم اختيارهم لتجميع البلازما على مستوي الجمهورية، بطاقة 14 جهاز لفصل وتجميع البلازما، والذي سيساعد في إنقاذ العديد من حياة المرضي.

وأكد المحافظ أن المشروع القومي لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها، يأتي ضمن الإنجازات والتكليفات الرئاسية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتمامًا كبيرًا لخدمة المنظومة الطبية، بهدف امتلاك مصر القدرة على الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي الذي يرتبط بشكل مباشر بصحة وسلامة المواطنين.

وتشهد منظومة الصحة بالمنيا اهتماما كبيرا وغير مسبوق منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، حيث جري تطوير وإحلال وتجديد عدد من المستشفيات المركزية ورفع كفاءة الوحدات الصحية بمختلف مراكز المحافظة، إضافة إلي اطلاق قوافل طبية وعلاجية مجانية تستهدف القري الاكثير احتياجا بمعدل قافلتين في الأسبوع الواحد ضمن مبادرة «حياة كريمة».

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