هل تفكر في ادخار أموالك؟.. إليك أعلى عائد على الشهادات في 5 بنوك

يبحث الكثير من الأفراد عن طريقة آمنة لإدخار الفوائض المالية الخاصة بهم في أوعية إدخارية مضمونة وذات عائد مادي كبير، إذ تتجه الشريحة الأكبر من الأفراد إلى البنوك لثقتهم في القطاع المصرفي، والاستفادة من المميزات التي يقدمها للعملاء مثل شهادات الإدخار وغيرها.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير 5 شهادات إدخار ذات عائد مادي مرتفع أكثر من 11% في خمسة بنوك بالقطاع المصرفي المصري:

- البلاتينية الشهرية «البنك الأهلي»

هذه الشهادة تضمن لك إدخار أموالك، والحفاظ عليها من خلال وعاء إدخاري يحقق لك عائد مادي شهريًا بنسبة فائدة 11% ثابتة، إذ يجرى احتساب العائد من اليوم التالي لشراء الشهادة، كما يجرى صرف العائد بشكل شهري ومدة الشهادة ثلاث سنوات، والحد الأدنى لربط الشهادة 1000 جنيه، أيضًا يمكنك الحصول على قرض بضمان الشهادة البلاتينية، وإصدار بطاقات ائتمانية بمختلف أنواعها بضمان الشهادة.

لايمكن استرداد قيمة الشهادة مرور 6 أشهر اعتبارًا من اليوم الثاني من شراء الشهادة، فيما تسترد السهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

- شهادة القمة «بنك مصر»

شهادة القمة التي يقدمها بنك مصر للعملاء تعتبر من أعلى الشهادات التي يقدمها البنك، بعائد مادي يصرف شهريًا بنسبة فائدة 11% ثابتة، إذ يجرى احتساب العائد من اليوم التالي لشراء الشهادة، ويتم صرف العائد بشكل شهري ومدة الشهادة ثلاث سنوات، والحد الأدنى لربط الشهادة 1000 جنيه، و يمكنك الحصول على قرض بضمان الشهادة البلاتينية، وإصدار بطاقات ائتمانية بمختلف أنواعها بضمان الشهادة، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر.

-التعمير النصف سنوية «بنك التعمير والإسكان»

شهادة التعمير النصف سنوية التي يقدمها بنك مصر للعملاء تعتبر من أعلى الشهادات التي يقدمها البنك، بعائد مادي نصف سنوي بنسبة فائدة 11% ثابتة، ويجرى صرف العائد كل 6 أشهر ومدة الشهادة ثلاث سنوات، والحد الأدنى لربط الشهادة 500 جنيه، ويمكن الحصول على قرض بضمان الشهادة البلاتينية في حدود 90% من قيمتها.

-البريمو النصف سنوية «بنك القاهرة»

شهادة البريمو النصف سنوية التي يقدمها بنك القاهرة للعملاء تعتبر من أعلى الشهادات التي يقدمها البنك، بعائد مادي نصف سنوي بنسبة فائدة 11% ثابتة، ويجرى صرف العائد كل 6 أشهر ومدة الشهادة ثلاث سنوات، والحد الأدنى لربط الشهادة 1000 جنيه، ويمكن الحصول على قرض بضمان الشهادة البلاتينية، وإصدار بطاقات ائتمانية بمختلف أنواعها بضمان الشهادة.

- الثلاثية «ميد بنك»

شهادة الثلاثية الشهرية التي يقدمها بنك ميد بنك للعملاء تعتبر من أعلى الشهادات التي يقدمها البنك، بعائد مادي شهري بنسبة فائدة 11.5% ثابتة، ويجرى صرف العائد كل شهر ومدة الشهادة ثلاث سنوات، والحد الأدنى لربط الشهادة 1000 جنيه، كما يمكن الحصول على قرض بضمان الشهادة البلاتينية بحدود 95% من قيمتها، وإصدار بطاقات ائتمانية بمختلف أنواعها بضمان الشهادة.

و لايمكن استرداد قيمة الشهادة مرور 6 أشهر اعتبارًا من اليوم الثاني من شراء الشهادة، فيما يجرى استردادها وفقًا لجدول الاسترداد الخاص بالبنك.