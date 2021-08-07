أماكن عقد اختبارات قدرات كليات التمريض والمعاهد على مستوى الجمهورية

تبدأ اليوم السبت الموافق 7 أغسطس، عدد من الكليات اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الدراسة بها ومن بين تلك الكليات كليات ومعاهد التمريض، التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبار القدرات بنسبة 60 ٪ من إجمالي درجات الاختبارات وحصول الطالب على لائق.

وتأتي اختبارات القدرات ضمن أعمال تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى 2021/ 2022، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أماكن أداء اختبارات القدرات للراغبين بدخول كليات التمريض والمعاهد التابعة لها، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

معايير دخول كليات التمريض والمعاهد التابعة لها

وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، فإن هناك مجموع من المعاييز التي يتم الاختيار على أساسها والتي جاءت على النحو التالي:

1- يتم القبول بكليات التمريض والمعاهد التابعة لها كرغبة مستقلة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الشعبة العلمية، وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

2- كما يتم القبول بكليات التمريض والمعاهد التابعة لها يتم على أساس إقليمي من بين الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس المحافظات التي تتبع الكلية، ووفقا للعنوان المدون ببطاقة الرغبات الخاصة بالطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

3- ويتم ترشيح الطلاب بهذه الشعبة عن طريق الإنترنت بأسبقية المجموع الكلي لدرجات الطالب طبقا لقواعد التوزيع الإقليمي، وذلك وبالنسبة للطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات بنجاح على أن تتضمن رغبات الطالب المسمى الخاص بالكلية.

أماكن أداء اختبارات قدرات كلية التمريض

وتنوعت مقرات أداء اختبارات قدرات كليات التمريض والتي جاءت على النحو التالي:

- القاهرة: كلية التمريض جامعة عين شمسكلية التمريض جامعة حلوان.

- الجيزة: كلية التمريض جامعة القاهرة.

- مناطق الخانكة، غرب وشرق شبرا الخيمة، شبين القناطر، قليوب، القناطر الخيرية - العبور - الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية: كلية التمريض جامعة عين شمس.

- الإسكندرية: كلية التمريض جامعة الإسكندرية.

- مرسى مطروح: كلية التمريض بمرسى مطروح.

- البحيرة: كلية التمريض جامعة دمنهور.

- الغربية: كلية التمريض جامعة طنطا.

- كفر الشيخ: كلية التمريض جامعة كفر الشيخ.

- الدقهلية ما عدا (مركز ميت غمر ): كلية التمريض جامعة المنصورة.

- الشرقية ومركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية: كلية التمريض جامعة الزقازيق.

- مناطق (بنها – طوخ– كفر شكر – قها ) التابعة لمحافظة القليوبية: كلية التمريض جامعة بنها.

- المنوفية: كلية التمريض بشبين الكوم جامعة المنوفية.

- بورسعيد: كلية التمريض جامعة بورسعيد.

- الإسماعيلية -السويس -جنوب سيناء: كلية التمريض بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.

- شمال سيناء: كلية التمريض جامعة بورسعيد.

- بني سويف: كلية التمريض جامعة بني سويف.

- الفيوم: كلية التمريض جامعة الفيوم.

- المنيا: كلية التمريض جامعة المنيا.

- أسيوط – الوادي الجديد: كلية التمريض جامعة أسيوط.

- سوهاج: كلية التمريض جامعة سوهاج.

- قنا – البحر الأحمر - الأقصر: كلية التمريض بقنا جامعة جنوب الوادي.

- أسوان: كلية التمريض جامعة أسوان.

- دمياط: كلية التمريض جامعة دمياط.

أماكن أداء اختبارات قدرات المعاهد الفنية للتمريض

كما تنوعت أماكن أداء اختبارات قدرات المعاهد الفنة للتمريض وجاءت على النحو التالي:

- القاهرة: فني تمريض جامعة عين شمس، فني تمريض جامعة حلوان.

- الجيزة: فني تمريض جامعة القاهرة.

- مناطق الخانكة، شبرا الخيمة، شبين القناطر، قليوب، القناطر الخيرية - العبور - الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية: فني تمريض جامعة عين شمس.

- الإسكندرية - مرسى مطروح - البحيرة: فني تمريض جامعة الإسكندرية.

- الغربية: فني تمريض جامعة طنطا.

- كفر الشيخ: فني تمريض جامعة كفر الشيخ.

- الدقهلية - دمياط: فني تمريض جامعة المنصورة.

- الشرقية ومركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية: فني تمريض جامعة الزقازيق.

- مناطق (بنها – طوخ– كفر شكر – قها) التابعة لمحافظة القليوبية: فني تمريض جامعة بنها.

- المنوفية: فني تمريض بشبين الكوم جامعة المنوفية.

- الإسماعيلية - شمال سيناء - بورسعيد: فني تمريض الإسماعيلية جامعة قناة السويس.

- بني سويف: فني تمريض جامعة بني سويف.

- الفيوم: فني تمريض جامعة الفيوم.

- المنيا: فني تمريض جامعة المنيا.

- أسيوط – الوادي الجديد: فني تمريض جامعة أسيوط.

- سوهاج: فني تمريض جامعة سوهاج.

- قنا– البحر الأحمر - الأقصر: فني تمريض بقنا جامعة جنوب الوادى.

- أسوان: فني تمريض جامعة أسوان.

- السويس - جنوب سيناء: فني تمريض جامعة السويس.