كل ما تريد معرفته عن المعهد الفني الصحي ببورسعيد

يفتح باب التقديم للمعهد الفني الصحي في بورسعيد بعد إعلان تنسيق الثانوية العامة 2021 عقب حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من دبلوم صناعي أو تجاري، ويتم قبول الطلاب طبقا للتوزيع الجغرافي، وتضم محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وسيناء والشرقية، ويحرص الطلاب على التقديم في المعهد الفني الصحي لأنه يؤهل لوظيفة بالمستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ويتبع المعهد الفني الصحي الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي وبدورها الإدارة المركزية لتنمية القوى البشرية التابعة لوزارة الصحة والسكان، ويقع المعهد الفني الصحي بشارع عبد الهادي الحديدي، بجوار مستشفى النصر التابعة للتأمين الصحي الشامل بحي المناخ، ببورسعيد

أقسام المعهد الفني الصحي ببورسعيد

ينقسم إلى 8 شعب وهى:

1. شعبة التمريض العام.

2. شعبة التسجيل الطبي والإحصاء «تخصصي».

3. شعبة «فنيين» المختبرات الطبية «المعامل».

4. شعبة الأشعة والتصوير الطبي.

5. شعبة الأجهزة الطبية.

6. شعبة المراقبين «معاونين» الصحيين «تخصصي».

7. شعبة صناعة الأسنان.

8. شعبة التثقيف الصحي.

شروط القبول في المعهد الفني الصحي ببورسعيد

- أن يكون الطالب حاصلا على المجموع الذي أقره مكتب تنسيق بالثانوية العامة أو ما يعادلها من دبلوم صناعي أو تجاري.

- ألا يقل سن الطالب عند الدراسة في أول أكتوبر المقبل عن 16 سنة وألا يزيد عن 22 سنة.

- أن يجتاز الطالب الكشف الطبي واختبارات القبول التى يقرها المعهد وأن يكون الطالب متفرغا للدراسة فيه.

- شروط الالتحاق بالمعهد الفني الصحي ببورسعيد

شهد المعهد الفني الصحي ببورسعيد مؤخرا إقبالا من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة مما ساعد فى شرط حصول الطالب على درجات عالية للالتحاق به.

وتتضمن الشروط: أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة «علمي علوم أو علمي رياضة» أو ما يعادلها بأن يكون الطالب حاصلا على الدبلوم الفني الصناعي «شعبتي كهرباء وإلكترونيات» أو أن يكون حاصلا الدبلوم الفني التجاري «شعبة عامة».

الدرجة العلمية التى يحصل عليها طالب المعهد الفني الصحي ببورسعيد

يحصل طالب المعهد الفني الصحي ببورسعيد على درجة علمية يمنحها المعهد وهى دبلوم فني صحي.

مدة الدراسة والتخصص بالمعهد الفني الصحي ببورسعيد

يقضى طالب المعهد الفني الصحي ببورسعيد سنتين، ويتخصص الطالب من السنة الأولى حسب الدرجات التى حصل عليها بالثانوية العامة أو ما يعادلها وطبقا للاختبارات التي تجرى للطلاب فى بعض الشعب.