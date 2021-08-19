كيفية نقل ملكية «عقار أو أرض» مسجلة بالشهر العقاري للمشتري

قد لا يعرف كثير من المواطنين، أن شراء شقة مسجلة بالشهر العقاري لا يعني ملكيتها، بل يجب تسجيل عقد البيع في الشهر العقاري، حتى تكون الملكية صحيحة، ولا يتعرض المالك الجديد للنصب، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات نقل ملكية عقار مسجل بالشهر العقاري.

خطوات ورسوم نقل ملكية مسجلة بالشهر العقاري

وفقا لبوابة الحكومة المصرية، فإنه إذا تم شراء عقار (شقة أو قطعة أرض) لا يكون المشتري مالكا لها إلا بعد تسجيل عقد البيع، وأن الجهة المختصة بالتسجيل هي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ممثلة في مأمورياتها ومكاتبها، وتتمثل خطوات نقل ملكية بالشهر العقاري في الخطوات التالية:

- الذهاب لمأمورية الشهر العقاري التابعة لها الأرض.

- تقديم طلب التسجيل وسداد الرسوم المقررة لنقل الملكية، وعقب الفحص والتأكد من سلامة البيانات والمعاينة على الطبيعة ورفع البيانات المساحية والمراجعة القانونية تقوم مأمورية الشهر العقاري بإصدار الموافقة.

- عقب الموافقة، يقوم صاحب الشأن بتحرير مشروع المحرر من واقع المقبول للشهر على نماذج الشهر العقاري وتسليمه للمأمورية، وعقب ذلك يتم التصديق على العقد بنقابة المحامين الفرعية الأقرب للشهر العقاري الذي تمت به إجراءات التسجيل.

- وفي الخطوة التالية، يتم مراجعة الطلب بشكل نهائي بعد التصديق وتسجيله فى سجل المشهرات، وهذه الإجراءات تستغرق وقت يتراوح ما بين يوم إلى خمسة أيام في حالة استيفاء جميع البيانات والمستندات.

فئات الرسوم للشهر العقاري والسجل العيني وأمثلة توضيحية

وتحدد رسوم التسجيل والقيد في القانون رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته شاملة تكلفة الأعمال المساحية، وذلك عن كل تصرف في قطعة واحدة أو وحدة عقارية أو قيد في صحيفة وحدة عقارية، بحيث لا تتجاوز مبلغ ألفي جنيه وفقاً لما يلي:

500 جنيه حتى مسطح 100م2.

1000 جنيه حتى مسطح 200م2.

1500جنيه حتى مسطح 300م2.

2000 جنيه فيما يزيد على مسطح 300م2.

أما بالنسبة للأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن وما في حكمها، فأسعارها كالتالي: