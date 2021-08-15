توثيق عقد بيع سيارة في الشهر العقاري «أون لاين».. 8 شروط و13 إجراء

إذا قررت شراء سيارة جديدة، لا تشغل بالك بتفاصيل تحرير عقد وتسجيله في الشهر العقاري، وتجنب تأجيل هذه الخطوة بحجة انشغالك بظروف تحول دون التوجه لمقر الشهر العقاري، لأن وزارة العدل أتاحت إمكانية تحرير توثيق عقد بيع السيارة من خلال بوابة مصر الرقمية، على شبكة الإنترنت «أون لاين».

الآن بإمكانك تحرير توثيق بيع السيارة باتباع مجموعة من الخطوات، نستعرضها في النقاط التالية:

الخطوات توثيق عقد بيع سيارة

1) الدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط.

2) الضغط على القائمة الرئيسية للخدمات.

3) اختيار خدمة مركباتي.

4) بعد الضغط على خانة «مركباتي» تظهر مجموعة من الخدمات اختر منها «تحرير توثيق عقد بيع مركبة».

5) أدخل بيانات المركبة من رقم اللوحة ونوع الترخيص والمحافظة ووحدة الترخيص ورقمي الشاسية والماتور ورقم شهادة إبراء الذمة وتاريخ انتهائها.

6) إدخال بيانات الطرف الأول وهي الأسم والرقم القومي والعنوان بالتفصيل واختيار المحافظة والحي.

7) إدخال بيانات الطرف الثاني وهي الرقم القومي ورقم المصنع - رقم مدون أسفل يسار بطاقة الرقم القومي، والعنوان بالتفصيل واختيار المحافظة والحي.

8) إدخال بيانات العقد وهي سعر السيارة وعدد السلندرات.

9) إدخال بيانات استلام عقد بيع المركبة وهي اختيارالمحافظة ومكتب التوثيق وتاريخ وموعد استلام التوكيل.

10) سوف يتم عرض البيانات التي قمت بإدخالها مع إمكانية تعديلها سواء بالحذف أو الإضافة.

11) سداد قيمة الخدمة ويتم من خلال طريقتي سداد الأولى عبر البطاقة الإئتمانية والثانية من خلال شركات التحصيل الإليكترونية مثل فوري ومصاري وأمان.

12) في حال اختيار السداد بالبطاقة الائتمانية يتم إدخال رقم البطاقة وتاريخ انتهائها والرقم السري ccv وهو أخر 3 أرقام خلف البطاقة الائتمانية.

13) في حال اختيار شركات التحصيل الإليكترونية يتم ادخال البريد الإليكتروني، ورقم الهاتف المحمول، وسوف تحصل بعدها على كود رقمي يكون صالح لعدد معين من الساعات، يتم خلاله التوجه إلى أقرب منفذ سداد، والحصول على سداد ايصال، ويتم التوجه به إلى الشهر العقاري واستلام التوثيق.