لطلاب الثانوية العامة.. 5 برامج نوعية بكلية السياحة والفنادق بالمنصورة

تنتظر طلاب الثانوية العامة 5 برامج نوعية أثناء الدراسة في كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، والتي تمنح درجة البكالوريوس في أحد 5 تخصصات، هي الدراسات السياحية، والدراسات الفندقية، والإرشاد السياحي، والتسويق السياحي، وإدارة شركات الطيران.

وتقدم «الوطن» عرضا للبرامج النوعية المتاحة في كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، وذلك من أجل تعريف طلاب الثانوية العامة الراغبين لدراسة الساحة والفنادق في التعرف عليها.

البرامج النوعية في كلية السياحة والفنادق

تتعدد البرامج النوعية في الكلية كالآتي:

1- الدراسات السياحية (نظام الدراسة الفصلين الدراسيين)

ويدخل في اختصاص هذا البرنامج المقررات والبحوث الخاصة بالأجهزة والمنظمات السياحية، والتشريعات السياحية، والتخطيط والإحصاء والمحاسبة والاقتصاد والتسويق في مجال السياحة، وأعمال شركات السياحة، ووكالات السفر والطيران، والنقل السياحي والإعلام والإعلان السياحي، والسلع والتذكارات السياحية، والاتجاهات الدولية في السياحة ومشكلاتها وتنمية مبيعاتها.

2- الدراسات الفندقية (نظام الدراسة الفصلين الدراسيين)

يتضمن اختصاص هذا البرنامج المقررات والبحوث الخاصة بإدارة الفنادق، والأغذية والمشروبات والتغذية، وقوائم الطعام، ومراقبة جودة وخدمة المأكولات في المطاعم، وإنتاج الأغذية واستلامها وتخزينها ومراقبة جودتها، والشؤون الصحية في مؤسسات الضيافة، والاتجاهات الدولية في الفنادق ومشكلاتها وتنمية مبيعاتها، والمكاتب الأمامية والاشراف الداخلي، والتسويق والتشريعات والاقتصاديات والمحاسبة الفندقية، وإدارة المؤتمرات والحفلات والبروتوكول.

3- الإرشاد السياحي (نظام الدراسة الفصلين الدراسيين)

ويشمل اختصاص هذا البرنامج المقررات والبحوث الخاصة بتاريخ وحضارة مصر عبر الحقب الزمنية المختلفة، وفن المتاحف والإرشاد السياحي.

4- التسويق السياحي (نظام الدراسة الساعات المعتمدة)

ويدخل في اختصاص هذا البرنامج المقررات والبحوث الخاصة بالتسويق والمبيعات والاتجاهات التسويقية الجديدة، وهو برنامج متخصص نوعي بمصروفات والأول من نوعه، ومتاح باللغتين العربية والإنجليزية، ويؤهل لسوق العمل في مجالات الدعاية والعلاقات العامة والإعلان، وإدارة علاقات العملاء والتسويق الإلكتروني.

5- إدارة شركات الطيران (بكالوريوس مهني بنظام التعلم المدمج)

ويتضمن البرنامج المقررات والبحوث الخاصة بإدارة شركات الطيران ووكالات السفر، وحجز وبيع تذاكر الطيران، وتسويق خدمات الطيران، وهو برنامج متخصص بمصروفات، والأول من نوعه، ومتاح باللغة العربية، ويؤهل لسوق العمل في مجالات حجز وبيع تذاكر الطيران، والعلاقات العامة والإعلان، وخدمة العملاء، وشركات السياحة والطيران ووكالات السفر، والدراسة معتمدة على التعليم عن بعد والتعلم الذاتي.