شوقي: لا يمكن إتاحة التنسيق على التابلت.. «أمر يخص التعليم العالي»

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّه لا يمكن إتاحة تنسيق القبول في الجامعات عبر التابلت، مشيرا إلى أنّ وزارة التربية والتعليم، لا علاقة لها بتنسيق القبول في الكليات، فهو شأن وزارة التعليم العالي، وبالتالي لا يمكن إتاحة التنسيق عبر تابلت طلاب الثانوية العامة.

وقال شوقي لـ«الوطن»، إنّ تنسيق القبول في الجامعات يبدأ السبت المقبل عبر مكاتب التنسيق بالجامعات، موضحا أنّ الوزارة أرسلت كشفا للمجمع التكراري لطلاب الثانوية العامة 2021، لوزارة التعليم العالي، كما أنّ نتيجة الثانوية العامة 2021 متميزة وليست كارثية.

700 ألف تابلت جديد لدفعة الثانوية العامة 2021-2022

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنّه سيتم توفير نحو 700 ألف تابلت جديد لدفعة الثانوية العامة 2021-2022، مؤكدا أنّ الوزارة تسير بخطوات ثابتة لتطوير منظومة العملية التعليمية في مصر، وتحديث وتطوير منظومة الامتحانات للمراحل التعليمية كافة، لاعتماد الأسئلة على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أنّ وزارة التربية والتعليم ستستعد بشكل جيد للعام الدراسي الجديد، المنتظر أن يبدأ 9 أكتوبر المقبل.