فتح موقع التنسيق لتسجيل رغبات المرحلة الأولى 2021 خلال ساعات «تجريبيا»

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لفتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب الثانوية العامة 2022، لـ تسجيل الرغبات 2021 للمرحلة الأولى، حيث كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات، عن أنّه سيتم إتاحة موقع تسجيل الرغبات إلكترونيا خلال الساعات المقبلة تجريبيا، على أن يتم الفتح الفعلي للموقع السبت المقبل، وتستمر مرحلة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2021 لمدة 5 أيام حتى الأربعاء 25 أغسطس الحالي، تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.

جامعة حلوان: 6 معامل جاهزة لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2021

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إنّ الجامعات أنهت استعداداتها بشأن تنسيق القبول في الجامعات الحكومية بدءا من السبت المقبل، من خلال تجهيز معامل التنسيق الإلكتروني، ومعامل الحاسب الآلي، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، والتشديد على الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التنسيق، وتحقيق التباعد الاجتماعي أثناء الانتظار لتسجيل الرغبات 2021 خارج المعامل، والتعامل مع الجميع بالدخول إلى المعامل بأسبقية الحجز.

جامعة حلوان تستعد لتنسيق المرحلة الأولى 2021

من جانبه، أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بتنسيق المرحلة الأولى 2021 المقرر أن تنطلق السبت المقبل، والاستعداد بتجهيز أكبر عدد من أجهزة الحاسب الآلي لخدمة طلاب الثانوية العامة 2021 خلال مرحلة التنسيق.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أنّه جرى تجهيز 6 معامل إلكترونية على مستوى كليات الجامعة للتنسيق الإلكتروني، وهي: «الهندسة بحلوان، الهندسة بالمطرية، المعمل المركزي بالجامعة، كلية التربية الرياضية بنين، التربية الموسيقية، والفنون الجميلة».

وأكد رئيس جامعة حلوان، أنّ خدمة التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة 2021 ستكون بالمجان، مع التشديد على تقديم عدد من الخدامت مجانا، كطباعة الأوراق وتوفير المبرمجين والفنيين.