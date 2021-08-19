«الصحة»: 10 ملايين سجلوا للحصول على لقاح كورونا ونصفهم حصلوا عليه

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إنه وفي إطار حرص الوزارة بالتيسير على المسافرين ومنحهم لقاح فيروس كورونا قبيل السفر، تم إضافه اختيار جديدة تحت اسم «التسجيل للسفر»، وحال دخول المواطن للتسجيل، فعليه الإجابة على الأسئلة الموجودة على موقع الوزارة عبر الإنترنت.

صلاح: «الشخص اللي مسافر لتلقي العلاج أولى من اللي مسافر للسياحة»

وأضاف «صلاح»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على فضائية «DMC»، اليوم الخميس، أن على المسافر الإجابة على الأسئلة الهامة، مثل دولة السفر وتاريخه والغرض من السفر حتى يتسني للوزارة ترتيب أولوياتها في الحاصلين على اللقاح، «الشخص اللي مسافر لتلقي العلاج أولى من اللي مسافر للسياحة».

صلاح: «الدولة شغالة في خطتها للإسراع في تطعيم المواطنين»

ولفت إلى أن عدد المسجلين لتلقي لقاح كورونا تخطى الـ10 ملايين مواطن، فيما جرى تطعيم أكثر من 5 ملايين شخص حتى الآن، «وإقبال الناس واضح على الأرض، والدولة شغالة في خطتها للإسراع في تطعيم المواطنين».

وأوضح أنه وبعد طرح لقاح «جونسون آند وجنسون» وفتح مراكز خاصة بالمسافرين، قام عدد من المواطنين بالتوجه إلى تلك المراكز من أجل الحصول على اللقاح بشكل أسرع، ما سبب زحاما كبيرا في الـ126 مركزا التي تم تخصيصها للمسافرين، «حطينا آلية جديدة لحصر الأعداد ومنح الأولويات للمسافرين، وده اهتمام من الدولة بالمسافرين، وعلشان نحافظ على أرزاقهم وأكل عيشهم».

وأكد أن ما كان يحدث مسبقا هو إجراء مكالمة هاتفية من المسافر بالخط الساخن ومن ثم تحويله إلى مراكز المسافرين، ولكن وبعد التحديث الأخير الذي تم على موقع الوزارة سيقوم المواطن بنفسه بالضغط على متابعة طلب اللقاح، ويوجه له الموقع عددا من الأسئلة حتى يتأكد من هويته، ثم تفتح أمامه شاشة فيها كافة البيانات الخاصة به، ومنها تحويله لإحدى مراكز السفر، «أول ما المواطن يدوس عليه بيتم تحويله، وبيظهرله أسئلة خاصة بالمسافرين، وكمان بيختار الأماكن اللي عايز يطعم فيها».

وتابع: «تم افتتاح أرض المعارض لتطعيم المسافرين منذ 3 أيام، وهو أحد المحاور الهامة التي تستوعب الآلاف المسافرين لتلقي اللقاح، وبنكتر وبنفتح مراكز تطعيم للمسافرين جديدة لتقليل قائمة انتظار المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح جغرافيا، وخلال أيام سيتم افتتاح (ميديا سنتر) زي أرض المعارض في المحافظات».

واختتم بقوله: «شهادة اللقاح المعتمدة من وزارة الصحة معتمده في الدول، ووزارة الخارجية المصرية خاطبت كل دول العالم بشهادة الـQR المصرية، وأول ما بيتم عمل (إسكان) بالموبايل بيفتح موقع وزارة الصحة، وبتظهر بيانات الشهادة».