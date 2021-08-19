«الصحة» تعلن خطوات تعديل بيانات تسجيل لقاح كورونا

استقبل الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان، تساؤلات عديدة من المواطنين متعلقة بكيفية تعديل بيانات تسجيل لقاح كورونا، واستعرضت وزارة الصحة والسكان آلية تعديل بيانات تسجيل لقاح كورونا عبر منشور رسمي لها، تضمن ضرورة الدخول على موقع لقاح كورونا الخاص بحجز اللقاح، من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية.

تعديل بيانات تسجيل لقاح كورونا

وأكدت وزارة الصحة، أنه بعد ذلك، يجب على المواطن إدخال رقم الطلب، بالإضافة إلى آخر أربعة أرقام للرقم القومي الخاص بالمواطن أو جواز السفر الخاص به، مشيرة إلى الخطوة الثالثة، التي تتضمن الضغط على اختيار استفسار في حال إذا لم يكن موعد تلقي اللقاح لم يُحدد بعد.

وأضافت الوزارة أن بعد هذه الخطوات ستظهر مجموعة بيانات الطلب الذي قمت بإدخاله، لافتة إلى أنه في حال عدم الحضور في اليوم المحدد، الذي ظهر لك لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، ستظهر رسالة مدون بها عبارة «يجب التفعيل ويتم تعديل البيانات مرة أخرى».

الصحة تناشد المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا

ومن وقت لآخر، تحرص وزارة الصحة والسكان المواطنين على مناشدة المواطنين بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا، عبر الموقع الخاص بتسجيل لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين، بحسب خطة الدولة لتطعيم المواطنين.

وتوقعت وزارة الصحة والسكان، دخول مصر الموجة الرابعة لفيروس كورونا، نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر المقبلين، مشددة على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال شحنات متنوعة من فيروس كورونا، خلال الشهر الجاري وعلى رأسها لقاح «فايزر» و«جونسون آند جونسون».