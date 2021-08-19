وزارة الصحة: سندخل الموجة الرابعة لكورونا في سبتمبر المقبل

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إن العلاجات التي أضيفت ضمن البروتوكول العلاجي لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، تشبه فكرة استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا، ولكن سيستخدم الجزء المناعي، مؤكدة أن الوزارة ستوفر هذا العلاج وسيكون فعال في حالات محددة، وفقا للمادة الخامة في البروتوكول: «معندناش علاج نقدر نقول عليه ده العلاج السحري الفعال لكورونا، بس ده لمواجهة الحالات المتوسطة اللي ممكن توصل لحالات خطرة».

الحالات اللي عندها عوامل خطورة مينفعش تستني في البيت

وأضافت الدكتورة نهى عاصم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة»، المذاع على فضائية «Extra News» أمس الأربعاء، أنه يجب على المواطنين الإحساس بالمسؤولية؛ لأن الفترة المقبلة ستشمل ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، متابعة: «الحالات اللي عندها عوامل خطورة مينفعش تستنى ف البيت، الحالات اللي عندها سكر أو أمراض قلب أو أمراض صدر وسن متقدم فوق الستين لأن دول في وقت معين لازم يتوجهوا للمستشفى عشان يساعدوا في نجاح العلاج ده».

نستهدف تطعيم 400 ألف يوميا

وأوضحت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، أن الموجات السابقة من فيروس كورونا المستجد أثبتت أن تأخير العلاج يزيد من صعوبة علاج الحالات، لافتة إلى أنه ستنتج جرعات محلية تصل إلى 5 ملايين، والوزارة تستهدف جرعات يومية تترواح ما بين 400 ألف إلى 800 ألف جرعة، وهذا سيتطلب زيادة مراكز التطعيم من أجل زيادة أعداد المطعمين الفترة المقبلة، خاصة من الذين لديهم عوامل خطورة أعلى، والعاملين في قطاع التعليم.

الاستعداد لتطعيم الطلاب

وأكدت الدكتورة نهى عاصم: «الطلاب فوق 18 سنة احنا مستهدفينهم بالتطعيم، وهم طلاب الجامعة عن طريق المستشفيات الجامعية والعاملين في قطاع التعليم العالي ليطعموا بالجرعتين الأولى والثانية قبل بداية العام الدراسي الجديد».

ونوهت مستشارة وزيرة الصحة، إلى أنه «يتم تصنيع 5 ملايين جرعة محلية من سينوفارك، وسيوفروا من 5 سبتمبر المقبل، والجرعات الخاصة باسترازنيكيا وسبوتنيك وجونسون إند جونسون للمسافرين جهزت، وفايزر نستعد لاستلامه الفترة المقبلة».

وشددت الدكتورة نهى على أن «الفترة اللي فاتت في تردد على المستشفيات، وفي حالات إقبال الأسبوع ده أكتر من اللي فات، وهندخل الموجة الرابعة في شهر سبتمبر، بس لسه منعرفش الزيادة اليومية هتبقى قد إيه؛ لأن ده مربوط بتصرفات الأشخاص، ونرجع نذكر الناس بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية».

الجرعة الثالثة غير واردة في الوقت الحالي

واختتمت مستشارة الوزيرة: «الوقت الحالي مش وارد تطعيم الأشخاص بالجرعة الثالثة؛ لأن هناك تركيز لتطعيم الغالبية، بس في تجربة بتشمل 3000 شخص هنجرب عليهم الجرعة الثالثة، عشان نقدر نطلع أرقام علمية ونقول لو الموضوع يستاهل وهل في فئات عمرية معينة هي اللي هتكون أكثر استفادة».