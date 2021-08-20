تامر حسني يحيي حفلا بالساحل الشمالي.. ويحتفل بعيد ميلاده مع الجمهور

أحيا الفنان تامر حسني، مساء أمس الخميس، حفلا على المسرح الروماني بمارينا في الساحل الشمالي، وقدم خلاله باقة من أشهر أغانيه.

وقدم تامر حسني عددا من الأغنيات التي اشتهر بها على مدار مسيرته الفنية، وشهدت تفاعلا كبيرا من جانب الجمهور في الحفل، بالإضافة إلى أغنيات من الألبوم الأخير، ومجموعة من أغانيه القديمة، منها «كل مرة، وأنا ولا عارف، وأكتر حاجة، وكفاياك أعذار»، وغيرها.

وخلال الحفل احتفل تامر حسني بعيد ميلاده الـ44، وسط جمهوره، وغنى له الجمهور أغنيته الشهيرة «كل سنة وأنت طيب»، ودخل منظمي الحفل بتورتة كبيرة على المسرح.

وفي سياق متصل، شهدت منافذ بيع تذاكر الحفل، إقبالا كبيرا من الجمهور الذي ملأ المسرح.

والحفل من تنظيم وايد أي فاير شو أحمد عصام، المسرح تامر فوزي، والإضاءة طارق صبري، والصوت عماد نبيل، التغطية الإعلامية وديع عزمي.

وتميز الحفل باتباع الإجراءات الاحترازية قبل دخول الجمهور، بالإضافة إلى أجواء اللايف العالمية من مسرح ضخم لتامر حسني، وإضاءة ومؤثرات بصرية لفتت أنظار الحضور.

وجاءت أسعار تذاكر حفل تامر حسني على المسرح الروماني في مارينا، بـ300 جنيه للتذكرة فئة السيلفر، و600 جنيه لـ«الجولد».

وطرح تامر حسني مؤخرا أغنية «صعبة»، على قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع عبدالرحمن شوقي، ماستر علي فتح الله، إخراج تامر حسني.

وعرض له مؤخرا بدور العرض فيلم «مش أنا»، الذي حقق إيرادات كبيرة، وشاركه في البطولة حلا شيحا، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، وإخراج سارة وفيق، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني.