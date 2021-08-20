حمو بيكا: ربنا بيسخر الناس لبعضها.. ومتابعون: كان نفسه يطلع خديوي

وجه مطرب المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نصيحة لجمهوره، بشأن مساعدة للناس.

وكتب حمو قائلا: «كلنا محتاجين مساعدة، محدش بيعرف يمشي بطوله، أوعى في يوم تكابر وتقول أنا مش محتاج مساعدة من حد، وأوعى في يوم تفتكر إن اللي بيساعدك مش بيحتاج حد يساعده، بس هي دايرة وربنا بيسخر الناس لبعضها».

واختتم مطرب المهرجانات: «ربنا يسخرنا لعباده ويسخر عباده لينا، ولا يحرمنا رحمته المتجسدة في الناس الطيبين اللي بيساعدونا».

وبعد هذا المنشور واجة حمو بيكا سيلا من التنمر؛ بسبب الصورة التي أرفقها به؛ إذ ظهر بـ«جاكيت أخضر» به مجموعة من السلاسل، وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: «الجاكيت ده مش بتاع القذافي»، و«حمو بيكا كان نفسه يطلع خديوي بس يا خسارة مجموعه مجبش»، و«البدله تحفة بجد ذوقك راقي.. حلو جاكيت نابليون ده يا بيكا».

وقال أحد المعلقين أيضا: «والله يا بيكا الجاكت اللي أنت لابسه ده بيفكرني بحسب الله السادس عشر في فيلم شارع الحب».

حمو بيكا يهاجم المتنمرين

وهاجم حمو بيكا، أمس الخميس، المتنمرين عليه، الذين وصفوه بـ«الجاهل»، بعد نشره تهنئة لطلاب الثانوية العامة عقب ظهور النتيجة، قائلا: «بتقولو عني جاهل ومش متعلم.. مع إن دي حاجة أنا عمري ما أنكرتها ولا حتي خبيتها على الناس من يوم ما ربنا كرمني واتشهرت وبقي ليا جمهور، بس هرجع وأقولكم تاني إنها حاجة مكنتش بإيدي».

وأضاف «بيكا»: «أنا متعلمتش ومنولتش الشرف الكبير ده، بس اتعلمت حاجات كتير في الدنيا أنت متعلمتهاش لسه، اتعلمت احترم الكبير والصغير.. اتعلمت أشقى وأتعب من صغري، اتعلمت إني مغلطش في حد.. اتعلمت حاجات كتير جدا في حياتي أنت عمرك مهتتعلمها طول ما أنت باصص للناس!».