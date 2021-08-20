ضبط سيدة لها «سوابق» تدير مكانا وهميا يمنح شهادات دراسية مزورة بطنطا

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ضبط مكان وهمي لبيع الشهادات الدراسية المزورة، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم تزوير الشهادات الدارسية، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.

المكان التعليمي تديره سيدة لها معلومات جنائية

وقالت وزارة الداخلية، في بيانها، إن معلومات وتحريات مكافحة جرائم الأموال العامة أكدت إدارة سيدة لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، كيانا تعليمي بدون ترخيص كائن بدائرة القسم، واتخاذه وكرا لممارسة نشاطها الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية.

تمنح شهادات حكومية مزورة

وأوضحت الوزارة، أن المتهمة روجت لشهادات دراسية مزورة منسوب صدروها لعدة جامعات بزعم منح الدارسين دورات تعليمية في مجالات مختلفة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج.

وأشارت «الداخلية» إلى أن المتهمة نظمت دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكنت من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

ضبط شهادات مزورة بخاتم شعار الجمهورية

وأعلنت الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطها، وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها عثر على عدد كبير من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة، منسوب صدورها للأكاديمية، تفيد عملهم في مجالات مختلفة على خلاف الحقيقة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لعدة جهات حكومية مزورة بالكامل.

تستخدم برنامج الفوتوشوب في نشاطها الاجرامي

كما ضبطت الأجهزة الأمنية دفتر إيصالات تحصيل نقدية مجموعة طلبات الالتحاق بالأكاديمية، مرفق بها صور ضوئية لمستندات خاصة بالدارسين، وجهاز «لاب توب»، وبفحصه فنيا تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التي تحوى برامج الفوتوشوب وصور الشهادات المضبوطة وكارنيهات خالية البيانات ومعدة للتزوير.

وأكدت الداخلية أنه بمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، وصناعتها للشهادات الدراسية باستخدام جهاز «اللاب توب» المضبوط.