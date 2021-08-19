«الداخلية» توجه قافلة طبية لسجن النساء بالقناطر

وجه قطاع الحماية المجتمعية، قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات، إلى سجن النساء بالقناطر؛ لتقديم الرعاية الطبية للنزيلات، وتم توقيع الكشف الطبي على عدد منهن، وصرف الأدوية اللازمة لهن.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.

وتتواصل جهود وزارة الداخلية، في توجيه القوافل الطبية؛ لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية؛ حرصًا منها على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.