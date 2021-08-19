رئيس التحرير

محمود مسلم

«الداخلية» توجه قافلة طبية لسجن النساء بالقناطر

كتب:

الوطن
02:00 م | الخميس 19 أغسطس 2021
الرعاية الصحية في سجن النساء في القناطر

الرعاية الصحية في سجن النساء في القناطر

وجه قطاع الحماية المجتمعية، قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات، إلى سجن النساء بالقناطر؛ لتقديم الرعاية الطبية للنزيلات، وتم توقيع الكشف الطبي على عدد منهن، وصرف الأدوية اللازمة لهن.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.

وتتواصل جهود وزارة الداخلية، في توجيه القوافل الطبية؛ لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية؛ حرصًا منها على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

 

اقرأ المزيد:

«فؤاد»: البيئة النظيفة من حقوق الإنسان

«حقوق الإنسان بالنواب» تلتقي وفد منظمة التحرير الفلسطينية

«الداخلية»: القبض على تشكيل عصابي أثناء التنقيب عن الآثار في أسوان

الداخلية تكشف لغز سرقة 2 مليون جنيه من داخل شقة بالقاهرة

الداخلية تطالب بسرعة تركيب الملصق الإلكتروني: سنطبق العقوبات

«الداخلية» تسمح بتجنس 42 مواطنا بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بـ«المصرية»