ضبط عناصر اعتدت بالسب والضرب على شخص في منزله بأسلحة بيضاء

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، يتضمن تعدي بعض الأشخاص على آخر بالسب والضرب داخل إحدى المساكن، حاملين أسلحة بيضاء.

الواقعة حدثت في شبرا الخيمة

وأوضحت «الداخلية»، في بيانها، أن أجهزة الوزارة بمديرية أمن القليوبية فحصت الفيديو، وتمكنت من تحديد المجنى عليه، وتبين أنه سائق «توك توك»، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

وأشارت الوزارة إلى أنه باستدعاء السائق قرر تعدي 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، عليه بالسب والضرب داخل غرفته، وتصوير أحدهم للواقعة.

وأكد المجني عليه أن الواقعة حدثت لوجود خلافات سابقة بينهم، لافتًا إلى أنه لم يبلغ عن الواقعة نظرا لوجود علاقة صداقة بينهم، وأنه تم الصلح والتراضى فيما بينهم عقب واقعة التصوير.

ضبط المعتدين

وقالت وزارة الداخلية إنه عقب تقنين الإجراءات ضبط المتهمين، وبإرشادهم جرى تحريز 2 سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأنه تم الصلح والتراضى فيما بينهم.