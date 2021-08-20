طارق شوقي يكشف مصير تابلت طلاب تالتة ثانوي: للدراسة الجامعية

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن مصير التابلت الذي تم تسليمه للطلاب الذين أنهوا المرحلة الثانوية.

وكتب «شوقي» عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «يحتفظ طلاب الثانوية العامة بالتابلت الحكومي لاستخدامه في التعلم بالمرحلة الجامعية كهدية من الدولة المصرية ولا صحة لأي إشاعات تخالف هذا التوضيح».

ويستعد طلاب الثانوية العامة الناجحين والحاصلين على مجاميع تؤهلهم للالتحاق بالكليات، ضمن المرحلة الأولى، لتقديم رغباتهم لمكتب تنسيق القبول في الجامعات بشكل إلكتروني كامل.