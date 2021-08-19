طارق شوقي في تعليق جديد على تسريب نتيجة أبناء برلماني: ممارسات مرفوضة

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على واقعة نشر برلماني لنتيجة نجليه بالثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تعلن الدولة بشكل رسمي عن النتيجة، قائلا: «هذه ممارسات محتاجة مراجعة»، منتقدًا كذلك التباهي بهذا الأمر، ومؤكدًا أن هذا الأمر مرفوض بالطبع.

وزير التعليم: الدولة تستهدف بناء إنسان قادر على تحديد الصواب والخطأ

وأكد «شوقي» خلال تصريحات التليفزيونية، اليوم الخميس، أن الدولة المصرية تعمل على بناء الإنسان، وتستهدف أن يكون قادرًا على تحديد الصواب والخطأ، ويتخلص من كل العادات والموروثات الخاطئة، موضحًا أن ما حدث يندرج تحت بند أفعال نقوم بها في حاجة إلى مراجعتها.

وأضاف وزير التعليم: «يعني فكرة إننا احصل على النتيجة من الكنترول قبلها بيوم غلط، ومنقعديش بقى نكتب عايزين نعاقب اللي سرب واللي اتسربله، ما هو كلهم مشتركين».

وزير التعليم يرفض الحديث على مصير التحقيقات: مسائل قانونية

وحول مصير التحقيقات الخاصة بهذا الشأن، أوضح أنه لا يريد الحديث عن المسائل القانونية على الهواء، متابعا: «لأن في ناس أشطر مني في هذا».

وشدد أن من يقوم بأي فعل خاطئ يجب أن يعاقب عليه، مستطردا: «مش دايما الصوت العالي اللي بيكسب، الصح هو اللي هيكسب، مش الصوت العالي والصولجان»، مؤكدًا أن هذا ما يتحدث عنه رئيس الجمهورية دائما والجميع يجب أن يحذو حذوه.

وواصل «شوقي»: «إنما فكرة معليشي وعشان خاطري أصل دول ولادنا، طب أنا أب أسيبه يغش واقوله أصله زي ابني، أنا لو ابني مش هسيبه يغش ولو ابني مذاكريشي كويس هقوله عيد السنة، عشان بحبه».

وأكمل: «إنما أروح أناطح الدولة عشان أنجح ابني وهو لا يستحق، وارمي على الدولة طوب، ده اللي مش تمام».