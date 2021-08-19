طارق شوقي لمنتقدي نظام التعليم الجديد: مافيش قدامنا اختيارات

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على بعض الآراء التي تقول إن نظام الثانوية العامة الجديد لا يصلح لدولة مثل مصر، ويحتاج إلى بيئة مؤهلة لذلك، مؤكدا أنه على رغم من أن كثيرين لا يحبون التغيير، إلا أنه لم يعد أمامنا اختيارات، ولم يعد من الممكن ألا نتطور التعليم، فالخيار الوحيد أمامنا هو تطوير التعليم.

وقال «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، إنه لم يعد أمامنا اختيار أيضا في مسألة إعداد الأجيال المقبلة بالدرجة الكافية التي تمكنهم من تحمل كل متطلبات الجمهورية الجديدة التي تبنيها الدولة.

وزير التعليم: «للأسف اتعودنا ناخد شهادات بدون تعب وجهد»

وأضاف وزير التعليم: «لو عايز تقف محلك سر، وتشتكي إننا في قاعة تقييم جودة التعليم، يبقى مش مهم، لازم نعرف إن مفيش تغيير من غير تعب، ومفيش تعليم من غير جهد، واحنا اتعودنا ناخد شهادات بدون جهد، في ناس غشت طريقها التعليمي كله من أولى ابتدائي لحد الكلية».

وأشار إلى أن البعض يسخر من التعليم المصري، ويسخر من أن الطلاب في الصف الأول الإعدادي لا يستطيعون القراءة والكتابة، فلماذا ينتقدون النظام الجديد، الذي يحاول أن يغير من الواقع ويحل كل تلك المشاكل.

وأكد أن أولياء الأمور عليهم أن يقتنعوا بأن الأهم أن يمتلك أولادهم مهاراة تعليمية ومعرفية وليس شهادة فقط، مواصلا: «كلمة نجح غير اتعلم».