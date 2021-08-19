وزير التعليم: أسعى لتعديل قانون من يرسب في مادتين يعيد السنة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أولياء الأمور، ألقوا اللوم على امتحانات الثانوية العامة والتصحيح، وذكروا أن به مشكلات، لذا جرى فتح باب إعادة الفحص مجانا، مؤكدا أن هذا ليس تظلما، فالتظلم يتم مراجعة التصحيح فيه، وتقدير الدرجات، لكن التصحيح أصبح إلكترونيا، ويجري تصحيح الامتحان عن طريق الكمبيوتر، ولا يوجد أمر يعود تقديره للمدرس، لكن يجري التأكد من أن الورقة خاصة بالطلاب، ولم يجري استبدالها، لافتا إلى أنه جرى إيجاد 3 مراحل للجودة.

قانون موجود من 1981 يثير مشكلة

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أن القانون الحالي وفقا للمادة 28 منذ عام 1981، يعتبر الطالب الذي رسب في أكثر من مادتين راسبا، وعليه أن يعيد دراسة هذا العام، مؤكدا أنه يسعى لتغيير هذا النظام، خاصة أنه يجب منح الطلاب فرص في هذا النظام الجديد، لكي يحاولوا، لكن جرى تعطيل المقترح بعد تقديمه لمجلس النواب.

نسبة النجاح هذا العام 74%

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يمانع من دخول الطلاب الدور الثاني بدرجات كاملة، مع إضافة التحسين لمن يريد تحسين درجاته في 5 أو 6 مواد، لكن تم رفض المقترح من جانب مجلس الشيوخ، ويتم تعديله لتقديمه في الدورة المقبلة في البرلمان، بعد تشجيع الرأي العام لهذه الفكرة، متابعا: «نسبة النجاح هذا العام 74% وهي نفس نسبة النجاح في 2019، الأرقام مش مختلفة، دي قريبة رغم اختلاف النظام، الجديد هو طريقة الامتحانات والتقييم، ولازم منقارنش ولادنا بسنوات التعليم الماضية بالتعليم الحالي، لإننا كل تعليم كان بيقيس مهارات معينة، ولو أن أب لحد في أولى ثانوي أو تانية ثانوية أدرب الابن أو الابنة على حاجات جديدة، مش أروح أحجز في الدروس الخصوصية، وأجيب الكتب الخارجية، لأن النظام الجديد بيقيس مهارات أخرى، وإحنا إديناله جميع المنصات والمواد الرقمية، وبتزيد عشان نساعد الطالب».