بأغنية «لو هتسيب».. شقيق ياسمين عبدالعزيز يثير الجدل حول انفصالها

أثار وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الجدل بشأن انفصال الأخيرة عن أحمد العوضي، رغم نفي زوجها، بنشر صورة تجمعه بها عبر خاصية «استوري» بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مصحوبة بأغنيه محمد حماقي الجديدة «لو هتسيب»، والتي تتحدث عن الفراق.

وتقول كلمات الأغنية

ولو هتسيب

حبيبي وأنت ماشي خُد معاك حكايات

وخُد مواضيعنا والذكرى اللي عيشناها

ونِبقى ارتاحنا والأوجاع قسمناها بلا متاهة

حبيبي وأنت ماشي خُد معاك حكايات

وخُد مواضيعنا والذكرى اللي عيشناها

ونِبقى ارتاحنا والأوجاع قسمناها قفلناها ولو هتسيب

موافقك عادي بس، تسيبني

بشروطي ماتتعبنيش

كأنك ناوي على موتى

وبدِّل قلبي ده ب قلبك وبعدها غيب

عايزني يا حبيبي أخلى بالي من مين؟

أخلي بالى من نفسي اللي سايباني ورايحة

وراك عشان مالهاش حبيب تانى ده أنا ح أعانى

عايزني يا حبيبي أخلي بالي من مين؟

أخلي من نفسي وليه يعنى؟

وبتقولهالي وأنت خلاص مودعنى طب اقنعني

أحمد العوضي ينفي انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز

وتداول رواد السوشيال ميديا منذ ساعات قليلة، خبر انفصال ياسمين والعوضي، ورد الأخير على ذلك عبر تعليق بموقع «فيس بوك»، قائلا: «الحكاية مش ناقصة.. اللي قالك ضحك عليك.. وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي أنت قولته، واللي أنت بتقوله مش صح، ومتحطش السم في العسل، وعشان مظلمكش أو اللي قالك ضحك عليك، فلو اتقالك فابقى اتأكد من الكلام بعد كده، ولو أنت اللي بتخمن فأنا بقولك غلط».

وتتواجد ياسمين عبدالعزيز حاليا في سويسرا؛ لاستكمال رحلة علاجها، بعد قضاء شهر كامل في أحد المستشفيات في القاهرة.