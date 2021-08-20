تفاصيل ليلة القصف الإسرائيلى على العاصمة السورية «فيديو»

تصدت الدفاعات الجوية فى الجيش العربى السورى، مساء أمس، لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على محيطى العاصمة السورية دمشق ومدينة حمص، حيث ذكر مصدر عسكري سورى: «أنه حوالي الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت دمشق من مساء اليوم قامت المقاتلات الإسرائيلية بعدوان جوى برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق العاصمة اللبنانية بيروت مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ومحيط مدينة حمص»، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وأضاف المصدر العسكري السورى: أن «وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت معظمها ويتم الآن تدقيق نتائج الهجوم».

الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ المعادية

وكانت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت في الـ22 من يوليو الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على منطقة القصير بريف حمص وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وأفادت وسائل إعلام سورية، بسماع أصوات انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق جراء تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في ريفي دمشق الغربي وحمص الجنوبي، بينما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مختلف المناطق السورية لصواريخ تخترق الأجواء اللبنانية.

الطائرات الإسرائيلية حلقت فوق مدن لبنانية

وأوردت وكالة الأنباء اللبنانية تقارير صحفية عن تحليق للطيران الإسرائيلي على ارتفاع منخفض فوق مدن صيدا وبيروت وكسروان ساحلا وجبلا.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن مصادر سورية، قولها: «هزت انفجارات عنيفة محيط العاصمة السورية دمشق، تزامنا مع إطلاق مكثف للمضادات من جبل المانع واللواء 91 التابعين للفرقة الأولى، ومن مطار المزة العسكري وجبل قاسيون».

الهجوم أوقف حركة الإقلاع بمطار رفيق الحريرى

فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الهجوم الإسرائيلي على دمشق أوقف حركة الإقلاع لعدد من الطائرات المدنية في مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت.

من جانبه أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، «الغير حكومي ومقره العاصمة البريطانية لندن»، مساء الخميس، بأن غارات إسرائيلية استهدفت مواقع لحزب الله اللبناني في سوريا وميليشيات إيرانية في محيط العاصمة دمشق، حيث تصاعدت أعمدة الدخان وألسنة اللهب من تلك المنطقة بسبب 3 صواريخ استهدفت المكان.

إسرائيل تستهدف الأراضي السورية 17 مرة

يذكر أن إسرائيل نفذت منذ مطلع عام 2021 وحتى اليوم، أكثر من 17 استهدافا، سواء عبر ضربات صاروخية أو جوية، أسفرت عن إصابة وتدمير أكثر من 41 هدفا ما بين مبان ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات في سوريا.