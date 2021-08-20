طبيب عربي بالهند عن اكتشاف سلالة «eta كورونا»: الإصابات لا تزال محدودة

فيما لاتزال دولة الهند الآسيوية تعاني من انتشار متحور «دلتا» من فيروس «كورونا»، تم اكتشاف سلالة جديدة تعرف باسم «eta» التي تكمن خطورتها في القدرة على تحييد بعض الأجسام المضادة واحتوائها على طفرات لم تظهر في متغيرات كورونا الأخرى.

وبحسب ما نشره المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، فإن متغير إيتا الذي يرمز له بـB.1.525، تم اكتشافه لأول مرة في ديسمبر 2020 في المملكة المتحدة ودولة نيجيريا.

طبيب بالهند يكشف مدى انتشار سلالة eta الجديدة

ومن معقل الوباء بأكبر مستشفى بالعاصمة الهندية نيوديلهي، قال الدكتور وليد بكيلي، الطبيب العربي المسجل في المجلس الطبي بنيودلهي، واستشاري طب الأسرة في مستشفى أبولو، أكبر مستشفيات العاصمة نيودلهي، لـ«الوطن»، عن الوضع هناك بعد اكتشاف السلالة الجديدة eta المصنفة شديدة الخطورة، إنه لا قلق حتى الآن من السلالة الجديدة وهي حالة واحدة فقط في مدينة منجلور الهندية، وليست منتشرة و كلها حالات فردية والتحور يستمر فترة وينتهي مع اللقاحات.

الوضع في الهند بعد اكتشاف إصابة بسلالة إيتا الجديدة

وتابع «بكيلي» في حديثه عن الوضع الحالي في الهند بعد اكتشاف سلالة eta الجديدة، أن سلالة دلتا لا تزال تشكل قلقًا واسعا في الدولة الآسيوية لسرعة انتشارها وزيادة الإصابات بها ليس فقط في الهند ولكن في شتى دول العام، أما السلالة الجديدة eta لا تزال محدودة حتى الآن.

واستطرد: «نحن في نيودلهي العاصمة الوضع متحسن قليلا وفتحت الحياة والطيران والقطارات والمطاعم بالتدريج»، لافتا إلى دخولهم في الموجة الثالثة من الوباء، مع استمرار حملة التطعيمات للشعب، علما بأن الفيروس منتشر بشكل أكبر في جنوب الهند عن الشمال الذي تقع به العاصمة، «الوضع حاليا مستقر كثيرا عن الوقت السابق ومستمرين في التطعيمات لمواجهة دلتا وأي سلالة جديدة».