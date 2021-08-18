مستشار الرئيس عن وصول متحور «دلتا» إلى مصر: «متوقع إنه هييجي»

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، حقيقة دخول سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرا إلى أن السلالات الجديدة والتحورات موجودة في دول العالم، إذ يتزايد عدد بلدان العالم المصابة بمتحور «دلتا» و«دلتا بلس»، وهذه التحورات الجديدة متوقعة جدًا.

تحوارت كورونا موجودة في العالم أجمع

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أحداث اليوم»، الذي يُعرض على قناة «extra news»، أن الفيروسات التنفسية لها قدرة كبيرة على التحور، سواء فيروس كورونا أو غيره، لكننا بما أننا نتعامل الآن مع جائحة فيروس كورونا، فهذه التحورات موجودة في العالم أجمع، والعالم يتعامل مع هذه النقطة.

الزيادة في عدد الإصابات بالفيروس ليست كبيرة

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن ما يتردد عن وجود متحور «دلتا» في مصر «متوقع إنه هييجي»، إذ إننا نرصد الحالة الوبائية حسب ظروف المرض والظروف الصحية والمرضية، ونرصد بدقة عدد الحالات المصابة، موضحًا أن هناك زيادة في عدد الحالات المصابة بالفيروس لكنها ليست كبيرة للغاية.

عدد الحالات في مصر قد تكون تصاعدية بنسبة 10% كل يوم

وأردف الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن عدد الحالات في مصر قد تكون تصاعدية بنسبة 10% كل يوم: «إحنا من شهر كان عدد الحالات 30، النهاردة عدينا الـ100، هل بقى فيه استمرار للزيادة وفيه موجة جديدة تتصاعد حتى تصل إلى الذروة؟، كل ده الحقيقة تحت المراقبة والملاحظة، ويُعلن عنه أولا بأول، مفيش حاجة أبدًا تحتاج للتوقع، فكل شيء معلن بالأعداد والأرقام، ده وباء عالمي ونحن نتعامل معه على هذا الأساس».