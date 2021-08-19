أستاذ فيروسات عن سلالة eta الجديدة بالهند: أكثر خطورة وتتحور في الجسم

في ذروة الحديث عن بدء الموجة الرابعة، في كثير من الدول حول العالم، أكدت تقارير هندية اكتشاف حالات إصابة جديدة بسلالة eta الجديدة، شديدة الخطورة، حيث اكتُشتف في مانغالورو بولاية كارناتاكا الهندية، وتم تأكيد إصابة مواطن هندي بالمتغير الجديد لفيروس كورونا المستجد في الخامس من أغسطس الحالي، بعد 4 أشهر من عودته من السفر، وفقًا لموقع «بولدسكاي» المتخصص في الشؤون الصحية.

ظهور سلالة «إيتا» eta شديدة الخطورة في الهند، ومن قبل سلالة «دلتا» شديدة الانتشار، فسرها الدكتور محمد شهيدي، أستاذ الفيروسات بكلية الطب جامعة قناة السويس، في بداية حديثه لـ«الوطن»، بأن السبب فيها يرجع إلى التغيير في الجين أو الحمض الأميني الخاص بالفيروس، وبمجرد تغييره يحدث للفيروس نوع من الطفرة والطفرة مرتبطة بمدى الشدة أو الضراوة للفيروس.

سلالة eta الجديدة

وتابع شهيدي، في حديثه لـ«الوطن» عن سلالة eta الجديدة، بأن فيروس كورونا يظهر به طفرات سريعة، وهو فيروس سريع التحور، وبالتالي تظهر كل فترة سلالة جديدة منه: «الفيروس ده ممكن يدخل جسم شخص ويخرج منه بشكل مختلف بيتحور جوه الجسم»، بحسب تعبيره.

وأشار أستاذ الفيروسات إلى أن الطفرات مرتبطة بضراوة وزيادة خطورة الفيروس: «كلما يحصل تغيير في الحمض الأميني تحصل طفرة عالية الضراوة وتظهر سلالة جديدة»، بحسب قوله.

ما هو متغير «إيتا» الجديد؟

متغير «إيتا» يرمز له بـB.1.525، وتم اكتشافه لأول مرة في ديسمبر عام 2020 في المملكة المتحدة ونيجيريا، وفقًا للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC.

ويحتوي متغير «إيتا» على طفرات مثل A67V وQ677H وF888L، وهي لا توجد في أي متغير آخر من متغيرات فيروس كورونا المُستجد.

وتكمن خطورة متغير«eta» في قدرته على تحييد بعض الأجسام المضادة واحتوائه على طفرات لم تظهر في متغيرات كورونا الأخرى.

خطورة فيروس «إيتا»

ويحتوي متغير «إيتا» على بعض أنواع الطفرات الجديدة، التي لا تزال خصائصها قيد الدراسة والتحقيق، وبحسب المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، فإن متغير «إيتا» يمكن تصنيفه بأنه مثير للقلق وقاتل، مقارنة بالأنواع الأخرى من متحورات كورونا.