«الملا» يتابع سير العمل في توسعات مصفاة تكرير ميدور ومحطة ميدتاب بالإسكندرية

قام المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بجولة تفقدية في محافظة الإسكندرية لمتابعة سير العمل في عددٍ من المشروعات البترولية، حيث تفقد سير العمل بمحطة تداول المنتجات البترولية بميناء الدخيلة التابعة لشركة ميدتاب، كما شملت الجولة تفقد مصفاة تكرير ميدور لمتابعة تقدم العمل في التوسعات الجارية حالياً لزيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية عالية الجودة طبقاً لأعلى المواصفات العالمية.

محطة ميدتاب لتداول المنتجات البترولية

وخلال تفقده محطة ميدتاب لتداول المنتجات البترولية، أكد «الملا» أن قطاع البترول يعمل باستمرار على دعم قدرات البنية الأساسية في مجال استقبال وتداول ونقل البترول، مضيفا أنه بالتوازي مع إنشاء المشروعات الجديدة فإنه يجري دعم المشروعات القائمة بأحدث النظم التكنولوجية في التشغيل وتعزيز عوامل الأمان والسلامة بما يجعلها أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق الأهداف القومية لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

واستمع «الملا» إلى شرح من المهندس أيمن رشدي، رئيس شركة ميدتاب، حول موقف التشغيل الحالي لمحطة تداول المنتجات البترولية، حيث تصل قدرتها الاستيعابية إلى 40 ألف طن، وتستقبل ناقلات محملة بما يتراوح بين 30 إلى 40 ألف طن، وتضم 7 خطوط لتداول البوتاجاز والبنزين والسولار ووقود الطائرات والستيرين، ويتم من خلالها استقبال ناقلات السولار المستورد، كما يتم كذلك تصدير فائض احتياجات السوق المحلي من بعض المنتجات البترولية من إنتاج مصفاة تكرير ميدور.

مصفاة تكرير ميدور

وخلال زيارته لمصفاة تكرير ميدور، قام وزير البترول بجولة ميدانية في مشروع إنشاء التوسعات الجديدة للمصفاة للوقوف على تقدم تنفيذ الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني المخطط، ووجه بأهمية الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ للانتهاء من مراحل المشروع البالغ إجمالي تكلفته الاستثمارية حوالي 2.4 مليار دولار في موعدها المخطط، حيث من المخطط بدء تشغيل المرحلة الأولى من التوسعات خلال العام الحالي، مؤكداً أهمية المشروع الذي يؤدي لزيادة طاقة التكرير بالمصفاة بنسبة 60% لتوفير كميات جديدة من المنتجات البترولية عالية الجودة طبقا لأعلى المواصفات العالمية، كما شدد على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتطبيق كافة تعليمات الأمن والسلامة والصحة المهنية حفاظاً على العاملين وضماناً لاستدامة الأعمال بما يحقق الأهداف المطلوبة في التوقيتات المحددة وفق خططها الموضوعة وبرامجها الزمنية.

وتفقد «الملا» غرفة التحكم الرئيسية بمصفاة تكرير ميدور لمتابعة سير العمل والموقف التشغيلي، حيث استمع إلى شرح من الكيميائي جمال القرعيش، رئيس شركة ميدور، حول الموقف التشغيلي للوحدات الإنتاجية الحالية وحجم الأعمال التي تم إنجازها في إطار مشروع التوسعات الجديدة تمهيداً للانتهاء من أولى مراحله.

حضر الجولة المهندس عابد عزالرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه للتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والسلامة والصحة المهنية، والمهندس محمد عبدالعزيز، وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس محمود ناجي، معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، والمهندس أشرف بهاء، رئيس شركة إنبي.